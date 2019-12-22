Губерниев – Семину: «Юрий Палыч, подарите мне зонтик с попугаями»

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал инстаграм-сторис, адресованное главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

«Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями, но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», – сказал биатлонный комментатор.

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев прокомментировал это событие: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»

Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».

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