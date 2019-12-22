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  • Губерниев – Семину: «Юрий Палыч, подарите мне зонтик с попугаями»

Губерниев – Семину: «Юрий Палыч, подарите мне зонтик с попугаями»

22 декабря 2019, 12:11
18

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал инстаграм-сторис, адресованное главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

«Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями, но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», – сказал биатлонный комментатор.

  • 18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.
  • Губерниев прокомментировал это событие: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»
  • Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».

Перепалка Семина и Губерниева: слова про попугая, претензия за Лигу чемпионов

Источник: Инстаграм Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (18)
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AHTUNGBOL
1577006150
Губошлёп делает всё, чтобы от него тошнило все больше и больше людей...
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3a zenit
1577010610
Стогниенки не нужны,нужны г а н д он ы типо губошлёпа-крикуна пердящего из своего рта.Сам себе роет яму,а потом будет же писать что все кто его критикуют тупая вата и рабы.
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mihail200606
1577016412
Да угомонись ты, гребец хренов..
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SaveAS
1577016454
Ну все, дибила назвали попугаем, теперь у него жопа горит от злости, будет весь следующий год эту тему мусолить
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mik1954
1577021520
Идиот...
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Ссппааррттаакк
1577023100
Губерниеву надо в попу лыжную палку, Зачем нам такой Биатлон и этот ПРИДУРОК Коментатор , Он Чмо.
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Milaninho
1577024960
Когда же это попугай закроет свой клюв. Мало того что биатлон из за него смотреть тошно, так он еще и в футбол лезет
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vladimir-7
1577033261
Д.Губерниев подтвердил, что он и Дзюба-два сапога придурков, правда одному язык укоротили и стало тихо, пора и второму укоротить язык.
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paracetamol
1577038289
Кто такой Губерниев (а может уже Попугаев) такой, чтобы Семин его вообще замечал?
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TOL47
1577111162
Член тебе в глотку, чтоб заткнулся.
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