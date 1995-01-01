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    Губерниев – Семину: «Юрий Палыч, подарите мне зонтик с попугаями»

    Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал инстаграм-сторис, адресованное главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

    «Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями, но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», – сказал биатлонный комментатор.

    • 18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.
    • Губерниев прокомментировал это событие: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»
    • Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».

    Перепалка Семина и Губерниева: слова про попугая, претензия за Лигу чемпионов

    Источник: Инстаграм Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      nata1979 37 минут назад

      губерниев это ничтожество пытающиеся вылезти за счет псевдопатриотизма...но эта рожа...просто вызывает неприязнь...и как жаль профессионалов в футболе которые собираются в матч-тв и вынуждены слушать это гавно и не перебивать чушь которую он несет...увы он подлизал и теперь слова ему не скажи...позорище!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: -47

      Аденн 57 минут назад

      какое все таки, губерниев чмо, редкостное чмо.

      1
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      Рейтинг: +983

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Губошлёп делает всё, чтобы от него тошнило все больше и больше людей...

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