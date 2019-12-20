Перепалка Семина и Губерниева: слова про попугая, претензия за Лигу чемпионов

Все из-за премии тренеру года.

Главного тренера «Локомотива» Юрия Семина признали лучшим тренером года – это результат голосования Федерации спортивных журналистов России. Семин стал лауреатом премии «Серебряная лань» в 2019 году.

Что это за Федерация?

Официальный сайт представляет организацию как объединение представителей спортивных СМИ – более 80 субъектов. Цели – развитие спортивной журналистики, помощь ее ветеранам и пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ.

Президент Федерации – Николай Долгополов, он более 20 лет был корреспондентом отдела спорта в «Комсомольской правде», несколько лет работал заместителем главного редактора. С 2007 года Долгополов – заместитель главного редактора «Российской газеты».

В Исполком входят, например, Виктор Гусев и Василий Конов, также главные редакторы «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» и других известных изданий. Всего там – 29 человек.

Губерниев покритиковал выбор

У себя в телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему выбором Семина он недоволен:

«Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали».

Ответ тренера состоял из пяти слов

Семин выложил в инстаграме фотографию с призом и сделал оригинальную подпись:

text text text Публикация от text (@seminup) 20 Дек 2019 в 12:29 PST

Губерниев в ответ порассуждал о птицах и припомнил Семину Лигу чемпионов

Комментатор отреагировал на короткую реплику Семина постом в телеграме.

«Ох, и умыл меняtext! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей!

Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например».

Чаще всего выбирают футбольных тренеров?

Совсем нет. Более того, всего шесть разных тренеров из большого футбола получали награду. Вот кого из спортивных тренеров называли лучшими раньше:

2018 – Черчесов

2017 – Семин

2016 – Трефилов (гандбол)

2015 – Слуцкий

2014 – Водорезова (фигурное катание)

2013 – Капелло , Лихачев (пляжный футбол)

, Лихачев (пляжный футбол) 2012 – Алекно (волейбол)

2011 – Чегин (легкая атлетика)

2010 – Покровская (синхронное плавание)

2009 – Быков/Захаркин (хоккей)

2008 – Быков (хоккей)

2007 – Тарпищев (теннис)

2006 – Тарпищев (теннис)

2005 – Газзаев

2004 – Куличенко (легкая атлетика)

2003 – Ярцев

Из успехов Семина в 2019 году отмечают победы «Локомотива» в Кубке и Суперкубке России, а еще – второе место в сезоне РПЛ, благодаря которому клуб напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Но там «Локо» второй год подряд проиграл пять матчей из шести и вылетел из еврокубков еще за тур до конца.