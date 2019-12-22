В Катаре продавали алкогольные напитки во время клубного чемпионата мира

Власти Катара разрешали продавать спиртное в фан-зонах клубного чемпионата мира по футболу.

По информации источника, стакан разливного пива можно купить по цене около семи долларов, стакан вина стоит более восьми долларов, бутылка вина – 30 долларов, стопка стоит около восьми долларов.

Чтобы купить спиртные напитки, необходимо зайти в павильон рядом с баром и получить купоны на необходимую сумму, в баре предъявляются только купоны, денежный расчет там не ведется.

Спиртное в фан-зоне пользуется популярностью, так как в барах и ресторанах при гостиницах, где разрешена продажа алкоголя, оно обычно стоит в два раза дороже – бокал вина – 18 долларов, стакан пива – от десяти до 15 долларов.

Чемпионом мира среди клубов стал «Ливерпуль», обыгравший в овертайме финального матча «Фламенго» (1:0).

В 2022 году Катар примет чемпионат мира среди национальных сборных.

Продажа спиртных напитков в мусульманском Катаре разрешена только в специальных магазинах по соответствующей лицензии.

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