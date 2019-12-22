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  • В Катаре продавали алкогольные напитки во время клубного чемпионата мира

В Катаре продавали алкогольные напитки во время клубного чемпионата мира

22 декабря 2019, 10:02
2

Власти Катара разрешали продавать спиртное в фан-зонах клубного чемпионата мира по футболу.

По информации источника, стакан разливного пива можно купить по цене около семи долларов, стакан вина стоит более восьми долларов, бутылка вина – 30 долларов, стопка стоит около восьми долларов.

Чтобы купить спиртные напитки, необходимо зайти в павильон рядом с баром и получить купоны на необходимую сумму, в баре предъявляются только купоны, денежный расчет там не ведется.

Спиртное в фан-зоне пользуется популярностью, так как в барах и ресторанах при гостиницах, где разрешена продажа алкоголя, оно обычно стоит в два раза дороже – бокал вина – 18 долларов, стакан пива – от десяти до 15 долларов.

  • Чемпионом мира среди клубов стал «Ливерпуль», обыгравший в овертайме финального матча «Фламенго» (1:0).
  • В 2022 году Катар примет чемпионат мира среди национальных сборных.
  • Продажа спиртных напитков в мусульманском Катаре разрешена только в специальных магазинах по соответствующей лицензии.

«Ливерпуль» не сможет носить в АПЛ золотую нашивку за победу на клубном ЧМ

Источник: «Р-Спорт»
Клубный чемпионат мира
Комментарии (2)
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Tsigan
1577000493
Не верьте когда говорят что мусульмане не пьют.
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Давид59
1577011113
Стакан пива - от 10$. Это где-то от 600 рублей. 10 кружек пива - наш МРОТ. Губит людей всё же пиво!!!
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