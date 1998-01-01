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    Ван Дейк: «Я был немного разочарован результатами голосования за «Золотой мяч»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил разочарование результатами голосования за «Золотой мяч»-2019, где голландец занял второе место.

    «Я был немного разочарован результатами голосования. Но я решил, что все равно пойду на церемонию вручения. Это была классная ночь. Я всe ещe считаю большим достижением быть в одном месте с лучшими игроками в мире.

    Я говорил с Месси в этот вечер. Это был не самый длинный разговор, так как он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы я осознал, что мы относимся друг к другу с уважением», – сказал ван Дейк.

    • Ван Дейк стал вторым в голосовании за «Золотой мяч»-2019, проиграв Месси в семь баллов (679 против 686).
    • В этом сезоне голландец провел 25 матчей на клубном уровне и забил три гола.

    Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

    Источник: Mirror

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