Ван Дейк: «Я был немного разочарован результатами голосования за «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил разочарование результатами голосования за «Золотой мяч»-2019, где голландец занял второе место.

«Я был немного разочарован результатами голосования. Но я решил, что все равно пойду на церемонию вручения. Это была классная ночь. Я всe ещe считаю большим достижением быть в одном месте с лучшими игроками в мире.

Я говорил с Месси в этот вечер. Это был не самый длинный разговор, так как он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы я осознал, что мы относимся друг к другу с уважением», – сказал ван Дейк.

Ван Дейк стал вторым в голосовании за «Золотой мяч»-2019, проиграв Месси в семь баллов (679 против 686).

В этом сезоне голландец провел 25 матчей на клубном уровне и забил три гола.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года