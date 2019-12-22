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  • Ван Дейк: «Я был немного разочарован результатами голосования за «Золотой мяч»

Ван Дейк: «Я был немного разочарован результатами голосования за «Золотой мяч»

22 декабря 2019, 08:01
3

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил разочарование результатами голосования за «Золотой мяч»-2019, где голландец занял второе место.

«Я был немного разочарован результатами голосования. Но я решил, что все равно пойду на церемонию вручения. Это была классная ночь. Я всe ещe считаю большим достижением быть в одном месте с лучшими игроками в мире.

Я говорил с Месси в этот вечер. Это был не самый длинный разговор, так как он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы я осознал, что мы относимся друг к другу с уважением», – сказал ван Дейк.

  • Ван Дейк стал вторым в голосовании за «Золотой мяч»-2019, проиграв Месси в семь баллов (679 против 686).
  • В этом сезоне голландец провел 25 матчей на клубном уровне и забил три гола.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Ливерпуль ван Дейк Вирджил
Комментарии (3)
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Plyash
1577030836
Ты молодец,парень,второе место это класс.Но твоё разочарование это,по-моему,не совсем скромно.Попробуй на следующий год повторить своё достижение,тогда и видно будет,кто ты есть.
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subbotaspartak
1577031173
Раз на раз не приходится, Кто-то теряется, кто-то находится... А Мессии остаётся.
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zigbert
1577106091
У тебя все впереди Вирджил.
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