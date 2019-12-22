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Хендерсон: «Могли забить «Фламенго» еще парочку голов»

22 декабря 2019, 07:07

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира.

«Это был интересный матч. Уверен, его было интересно смотреть. Мы продолжали давить, показали хорошую игру и проявили характер. Могли забить еще парочку голов.

Мы уже давно нашли свой стиль игры. Но мы хотим двигаться дальше и прибавлять еще – продолжать упорную работу и выдавать такие матчи», – сказал Хендерсон.

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Источник: BBC
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фламенго Хендерсон Джордан
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