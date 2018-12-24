Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Хендерсон: «Могли забить «Фламенго» еще парочку голов»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира.

    «Это был интересный матч. Уверен, его было интересно смотреть. Мы продолжали давить, показали хорошую игру и проявили характер. Могли забить еще парочку голов.

    Мы уже давно нашли свой стиль игры. Но мы хотим двигаться дальше и прибавлять еще – продолжать упорную работу и выдавать такие матчи», – сказал Хендерсон.

    Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» в овертайме обыграл «Фламенго» и впервые выиграл этот трофей

    Клопп выиграл третий трофей с «Ливерпулем». Все три – в 2019 году

    Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru