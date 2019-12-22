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  • Яровинский: «В ЦСКА много лет был потолок зарплат. Максимальная – три миллиона евро»

Яровинский: «В ЦСКА много лет был потолок зарплат. Максимальная – три миллиона евро»

22 декабря 2019, 06:23
5

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о потолке зарплат в ЦСКА.

«В ЦСКА много лет был потолок зарплат, определенная система. По крайней мере, за все время, что я работал там, только один молодой перспективный игрок не продлил контракт – Святослав Георгиевский. Уверен, что и с Кучаевым все будет нормально.

У всех потолок зарплат был индивидуальным. Самая большая зарплата в ЦСКА, что давали при мне – три миллиона евро. Никогда подъемных ЦСКА не давал», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Кучаев Константин Яровинский Олег
Комментарии (5)
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Niko
1576991272
Все правильно делают, нечего баловать. 3млн это космическая зарплата для рф. Никто в России даже на эти деньги не играет.
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vladimir-7
1576995708
Всем клубам нужно так же платить игрокам, чтобы не бегали из клуба в клуб и команды не переманивали игроков зарплатами.
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Давид59
1577007186
Как лимит уберут, посмотрим на их зарплаты.
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Hektor 84
1577056027
Хороший потолок
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