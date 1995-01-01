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    Яровинский: «В ЦСКА много лет был потолок зарплат. Максимальная – три миллиона евро»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о потолке зарплат в ЦСКА.

    «В ЦСКА много лет был потолок зарплат, определенная система. По крайней мере, за все время, что я работал там, только один молодой перспективный игрок не продлил контракт – Святослав Георгиевский. Уверен, что и с Кучаевым все будет нормально.

    У всех потолок зарплат был индивидуальным. Самая большая зарплата в ЦСКА, что давали при мне – три миллиона евро. Никогда подъемных ЦСКА не давал», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 06:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11052

      vladimir-7 55 минут назад

      Всем клубам нужно так же платить игрокам, чтобы не бегали из клуба
      в клуб и команды не переманивали игроков зарплатами.

      1
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      Рейтинг: +1116

      Niko 2 часа назад

      Все правильно делают, нечего баловать. 3млн это космическая зарплата для рф. Никто в России даже на эти деньги не играет.

      2
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