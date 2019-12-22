Яровинский: «В ЦСКА много лет был потолок зарплат. Максимальная – три миллиона евро»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о потолке зарплат в ЦСКА.

«В ЦСКА много лет был потолок зарплат, определенная система. По крайней мере, за все время, что я работал там, только один молодой перспективный игрок не продлил контракт – Святослав Георгиевский. Уверен, что и с Кучаевым все будет нормально.

У всех потолок зарплат был индивидуальным. Самая большая зарплата в ЦСКА, что давали при мне – три миллиона евро. Никогда подъемных ЦСКА не давал», – сказал Яровинский в эфире телеканала «Матч Премьер».

Яровинский – о Чалове: «Если российского футболиста приглашают в АПЛ, то надо его собрать, упаковать и продать»