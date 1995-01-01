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    Игрок «Спартака» Глушенков подарил новую форму команде первого тренера

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков совершил благотворительную акцию. Футболист купил новую форму детской команде своего первого тренера.

    «Тем временем выпускник «Чертаново», а ныне игрок «Спартака» Максим Глушенков, подарил новую форму команде ДЮСШ СКА Смоленск 2008 года, с которой работает его первый тренер Сергей Николаевич Пучков», – написал в твиттере директор школы «Чертаново» Николай Ларин.

    • Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
    • Футболист преимущественно выступает за «Спартак-2» в ФНЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: твиттер Николая Ларина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10904

      vka1970 17 минут назад

      Благородный поступок.
      Молодец.

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