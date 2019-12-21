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  • Игрок «Спартака» Глушенков подарил новую форму команде первого тренера

Игрок «Спартака» Глушенков подарил новую форму команде первого тренера

21 декабря 2019, 20:52
10

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков совершил благотворительную акцию. Футболист купил новую форму детской команде своего первого тренера.

«Тем временем выпускник «Чертаново», а ныне игрок «Спартака» Максим Глушенков, подарил новую форму команде ДЮСШ СКА Смоленск 2008 года, с которой работает его первый тренер Сергей Николаевич Пучков», – написал в твиттере директор школы «Чертаново» Николай Ларин.

  • Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
  • Футболист преимущественно выступает за «Спартак-2» в ФНЛ.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: твиттер Николая Ларина
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим
Комментарии (10)
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vka1970
1576953290
Благородный поступок. Молодец.
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Smoking_dog
1576985970
лайк
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батог
1576992116
+++ !
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piligrim1986
1576995795
не разорился?))
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Fancyfall
1577016351
типа, пока остальные на морях?.. дело хорошее сделал, подача - швах.
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zigbert
1577105410
Красивый поступок. Ребятишкам в радость.
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