Игрок «Спартака» Глушенков подарил новую форму команде первого тренера

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков совершил благотворительную акцию. Футболист купил новую форму детской команде своего первого тренера.

«Тем временем выпускник «Чертаново», а ныне игрок «Спартака» Максим Глушенков, подарил новую форму команде ДЮСШ СКА Смоленск 2008 года, с которой работает его первый тренер Сергей Николаевич Пучков», – написал в твиттере директор школы «Чертаново» Николай Ларин.