Игрок «Спартака» Глушенков подарил новую форму команде первого тренера

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков совершил благотворительную акцию. Футболист купил новую форму детской команде своего первого тренера.
«Тем временем выпускник «Чертаново», а ныне игрок «Спартака» Максим Глушенков, подарил новую форму команде ДЮСШ СКА Смоленск 2008 года, с которой работает его первый тренер Сергей Николаевич Пучков», – написал в твиттере директор школы «Чертаново» Николай Ларин.
- Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
- Футболист преимущественно выступает за «Спартак-2» в ФНЛ.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Источник: твиттер Николая Ларина