Клопп: «Если выиграем клубный ЧМ, люди скажут: «Да какая вообще разница? Наплевать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о финале клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Фламенго».

«Не знаю, как готовиться к тому, с чем никогда не имел дела. Это похоже на высадку на Луну. Мы играем с командой из страны и континента, на которых футбол является практически всем, а нам еще и приходится объяснять в Англии, зачем мы сюда приехали. Да, Европа так смотрит на мир – в центре внимания только она.

Да и какая разница, если «Ливерпулю» все равно не отдадут должное в случае победы? Если мы победим, люди просто скажут: «О, вы выиграли, да?» Знаю, если выиграем, болельщики клуба будут радоваться как сумасшедшие, а другие скажут: «Да какая вообще разница?» Мне наплевать», – сказал Клопп.