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  • Клопп: «Если выиграем клубный ЧМ, люди скажут: «Да какая вообще разница? Наплевать»

Клопп: «Если выиграем клубный ЧМ, люди скажут: «Да какая вообще разница? Наплевать»

21 декабря 2019, 13:53
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о финале клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Фламенго».

«Не знаю, как готовиться к тому, с чем никогда не имел дела. Это похоже на высадку на Луну. Мы играем с командой из страны и континента, на которых футбол является практически всем, а нам еще и приходится объяснять в Англии, зачем мы сюда приехали. Да, Европа так смотрит на мир – в центре внимания только она.

Да и какая разница, если «Ливерпулю» все равно не отдадут должное в случае победы? Если мы победим, люди просто скажут: «О, вы выиграли, да?» Знаю, если выиграем, болельщики клуба будут радоваться как сумасшедшие, а другие скажут: «Да какая вообще разница?» Мне наплевать», – сказал Клопп.

  • В субботу «Ливерпуль» сыграет с «Фламенго», начало матча – в 20:30 мск.
  • В полуфинале КЧМ команда Клоппа обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.
  • Последние шесть лет турнир выигрывали команды из Европы.

Источник: Irish Examiner
Клубный чемпионат мира Ливерпуль Фламенго Клопп Юрген
Комментарии (5)
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Decorhome
1576927045
Зачем создавать отдельную лигу, вместо ЛЧ. Есть же клубный чемпионат мира
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Axe111
1576938946
Ну да так и есть,турнир НИ О ЧЕМ!!!!!! КАК И ЧР ПОМОЙКА)
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FanatSerj
1576944976
По сравнению с долгожданным чемпионством в Англии это какая то непонятная затея, где если не игроки, то тренер отвлекается и устает непонятно за что.
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lipatov32
1576948172
Что же ты юрген жопу рвеш тогда? Основной состав привез!
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zigbert
1577102783
Конечно это не ЛЧ но все же иметь такой кубок в музее клуба престижно.
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