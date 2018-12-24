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    Клопп: «Если выиграем клубный ЧМ, люди скажут: «Да какая вообще разница? Наплевать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о финале клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Фламенго».

    «Не знаю, как готовиться к тому, с чем никогда не имел дела. Это похоже на высадку на Луну. Мы играем с командой из страны и континента, на которых футбол является практически всем, а нам еще и приходится объяснять в Англии, зачем мы сюда приехали. Да, Европа так смотрит на мир – в центре внимания только она.

    Да и какая разница, если «Ливерпулю» все равно не отдадут должное в случае победы? Если мы победим, люди просто скажут: «О, вы выиграли, да?» Знаю, если выиграем, болельщики клуба будут радоваться как сумасшедшие, а другие скажут: «Да какая вообще разница?» Мне наплевать», – сказал Клопп.

    • В субботу «Ливерпуль» сыграет с «Фламенго», начало матча – в 20:30 мск.
    • В полуфинале КЧМ команда Клоппа обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.
    • Последние шесть лет турнир выигрывали команды из Европы.

    Источник: Irish Examiner

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1383

      Decorhome 7 минут назад

      Зачем создавать отдельную лигу, вместо ЛЧ. Есть же клубный чемпионат мира

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