Короткин: «Знаю, что Кононов не собирается накладывать на себя руки и ставить крест на карьере»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов планирует вернуться к работе. Его уволили осенью.

«Знаю, что Олег Георгиевич не собирается на себя накладывать руки, не собирается ставить крест на тренерской карьере. Да, тяжелейший для него морально-психологический период был в «Спартаке» прошедшей осенью. Отойдет; думаю, в каком-то клубе окажется. Не исключаю, что там получится лучше, чем в «Спартаке», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.