Короткин: «Знаю, что Кононов не собирается накладывать на себя руки и ставить крест на карьере»

Ой, страшилки какие. Тренер больших команд должен быть, конечно, пожёстче. Там же давление со всех сторон.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов планирует вернуться к работе. Его уволили осенью.
«Знаю, что Олег Георгиевич не собирается на себя накладывать руки, не собирается ставить крест на тренерской карьере. Да, тяжелейший для него морально-психологический период был в «Спартаке» прошедшей осенью. Отойдет; думаю, в каком-то клубе окажется. Не исключаю, что там получится лучше, чем в «Спартаке», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Кононов проработал в «Спартаке» год.
- Тренер оставил команду на девятом месте в РПЛ, сейчас она идет на десятом.
- Главное достижение Кононова – победа с «Севастополем» в первой лиге Украины.