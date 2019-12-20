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  • Короткин: «Знаю, что Кононов не собирается накладывать на себя руки и ставить крест на карьере»

Короткин: «Знаю, что Кононов не собирается накладывать на себя руки и ставить крест на карьере»

20 декабря 2019, 21:39
5

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов планирует вернуться к работе. Его уволили осенью.

«Знаю, что Олег Георгиевич не собирается на себя накладывать руки, не собирается ставить крест на тренерской карьере. Да, тяжелейший для него морально-психологический период был в «Спартаке» прошедшей осенью. Отойдет; думаю, в каком-то клубе окажется. Не исключаю, что там получится лучше, чем в «Спартаке», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Кононов проработал в «Спартаке» год.
  • Тренер оставил команду на девятом месте в РПЛ, сейчас она идет на десятом.
  • Главное достижение Кононова – победа с «Севастополем» в первой лиге Украины.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кононов Олег
Комментарии (5)
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Давид59
1576871409
Ой, страшилки какие. Тренер больших команд должен быть, конечно, пожёстче. Там же давление со всех сторон.
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Armani nn
1576899792
Представьте следующую новость: - «Короткин - я лично уберёг Кононова, когда он пытался «наложить на себя».
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Кузьмич на трибуне
1576914547
Не думаю , что Кононов последний сухарь доедает. В последние годы он не плохо зарабатывал , и наверняка есть сбережения на два три года . Даже не имея работы в топ клубах можно работать и клубах с более низкими зарплатами и без особых задач.
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Hektor 84
1576967241
Будет с Романцевым на рыбалке бухать. И вспоминать как он крылья советов обыграл.
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Hektor 84
1576967278
А дальше что то пошло не так
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