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  • «Не хотим терять время». Левандовски прооперируют после матча с «Вольфсбургом»

«Не хотим терять время». Левандовски прооперируют после матча с «Вольфсбургом»

20 декабря 2019, 18:38

Как и ожидалось, форвард «Баварии» Роберт Левандовски перенесет операцию. У него проблемы с пахом. Процедура состоится после матча 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Он намечен на завтра, 21 декабря.

«Не хотим терять время», – сказал применительно к вопросу главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик.

Левандовски должен восстановиться к следующему матчу «Баварии». Он состоится во второй половине января, 19-го числа.

  • «Бавария» в таблице идет третьей.
  • Левандовски в сезоне провел за клуб 24 матча, забил 31 гол, сделал один результативный пас.
  • Форвард лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги и Лиги чемпионов (без учета квалификации).

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Вольфсбург Левандовски Роберт
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