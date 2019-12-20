«Не хотим терять время». Левандовски прооперируют после матча с «Вольфсбургом»

Как и ожидалось, форвард «Баварии» Роберт Левандовски перенесет операцию. У него проблемы с пахом. Процедура состоится после матча 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Он намечен на завтра, 21 декабря.
«Не хотим терять время», – сказал применительно к вопросу главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик.
Левандовски должен восстановиться к следующему матчу «Баварии». Он состоится во второй половине января, 19-го числа.
- «Бавария» в таблице идет третьей.
- Левандовски в сезоне провел за клуб 24 матча, забил 31 гол, сделал один результативный пас.
- Форвард лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги и Лиги чемпионов (без учета квалификации).
Источник: официальный сайт «Баварии»