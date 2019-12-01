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    «Не хотим терять время». Левандовски прооперируют после матча с «Вольфсбургом»

    Как и ожидалось, форвард «Баварии» Роберт Левандовски перенесет операцию. У него проблемы с пахом. Процедура состоится после матча 17-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Он намечен на завтра, 21 декабря.

    «Не хотим терять время», – сказал применительно к вопросу главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик.

    Левандовски должен восстановиться к следующему матчу «Баварии». Он состоится во второй половине января, 19-го числа.

    • «Бавария» в таблице идет третьей.
    • Левандовски в сезоне провел за клуб 24 матча, забил 31 гол, сделал один результативный пас.
    • Форвард лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги и Лиги чемпионов (без учета квалификации).

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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