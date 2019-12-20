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Самедов: «Зенит» доминирует в чемпионате России»

20 декабря 2019, 09:27
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об игре «Зенита» и «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

— Можно ли сказать, что «Зенит» начал доминировать в российском футболе, ведь он идет уже ко второму подряд уверенному чемпионству?

— Да, можно сказать, что питерцы доминируют в чемпионате России.

— «Спартак» отстает от «Зенита» на 23 очка. Для красно-белых нынешний сезон уже потерян?

— Думаю, они сделают акцент на Кубке России. Все-таки сейчас у команды новый главный тренер, у которого впереди полноценные предсезонные сборы. Наверное, произойдут какие-то изменения в составе. Тем не менее думаю, что приоритетная цель — Кубок. Можно побороться за место в пятерке РПЛ, но отставание очень серьезное.

— Чем нынешний сезон может быть полезен для «Спартака»?

— Появились новые имена, лидеры. Строится новая команда. Из прошлого состава уже почти никого не осталось. Пришел новый тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско, и изменения видны уже сейчас. «Спартак» стал играть более дисциплинированно. После сборов должно стать понятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне.

  • «Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая ближайшего преследователя в виде «Краснодара» на десять очков.
  • «Спартак» располагается на десятой строчке. До зоны вылета – три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Самедов Александр
Комментарии (8)
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Derzkiy1
1576824949
С судьями , думаю да ! Газпром оплачивает услугу доминирования ! По игре примерно такой же клуб как и все ... Хотя игроки по ценнику выше
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Дядя Серёжа
1576825261
Немецкого порно нагляделся?
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piligrim1986
1576831773
блин, с таким баблом и ресурсом, зенит должен быть как бавария в бундеслиге
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paracetamol
1576833591
«Спартак» располагается на десятой строчке. До зоны вылета – три очка. -------------------------------- Это ключевая фраза в сообщении.
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