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    Самедов: «Зенит» доминирует в чемпионате России»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об игре «Зенита» и «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

    — Можно ли сказать, что «Зенит» начал доминировать в российском футболе, ведь он идет уже ко второму подряд уверенному чемпионству?

    — Да, можно сказать, что питерцы доминируют в чемпионате России.

    — «Спартак» отстает от «Зенита» на 23 очка. Для красно-белых нынешний сезон уже потерян?

    — Думаю, они сделают акцент на Кубке России. Все-таки сейчас у команды новый главный тренер, у которого впереди полноценные предсезонные сборы. Наверное, произойдут какие-то изменения в составе. Тем не менее думаю, что приоритетная цель — Кубок. Можно побороться за место в пятерке РПЛ, но отставание очень серьезное.

    — Чем нынешний сезон может быть полезен для «Спартака»?

    — Появились новые имена, лидеры. Строится новая команда. Из прошлого состава уже почти никого не осталось. Пришел новый тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско, и изменения видны уже сейчас. «Спартак» стал играть более дисциплинированно. После сборов должно стать понятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне.

    • «Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая ближайшего преследователя в виде «Краснодара» на десять очков.
    • «Спартак» располагается на десятой строчке. До зоны вылета – три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3413

      Дядя Серёжа 35 секунд назад

      Немецкого порно нагляделся?

      0
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      Рейтинг: +2109

      Derzkiy1 5 минут назад

      С судьями , думаю да ! Газпром оплачивает услугу доминирования ! По игре примерно такой же клуб как и все ... Хотя игроки по ценнику выше

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