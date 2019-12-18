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    «Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»

    «Реал» опубликовал официальное заявление касательно судейства в перенесенном матче 10-го тура Примеры против «Барселоны».

    «Рафаэль Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль Класико на «Камп Ноу». За фолы против француза Алехандро Эрнандес мог назначить два пенальти, но не дал ни одного.

    На 17-й минуте игрок «Реала» пришeл в штрафную «Барсы» на угловой, и Лангле попал ему ногой в бедро. Но ни главный арбитр, ни VAR не увидели пенальти.

    Через две минуты во время подачи очередного углового Ракитич схватил Варана за футболку, из-за чего защитник упал в штрафной. Однако ни судья, ни VAR вновь решили не назначать пенальти», – говорится в заявлении мадридского клуба.

    • Матч завершился нулевой ничьей.
    • У Варана после удара Лангле остались глубокие царапины на ноге.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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