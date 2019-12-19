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  • «Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»

«Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»

19 декабря 2019, 19:58
26

«Реал» опубликовал официальное заявление касательно судейства в перенесенном матче 10-го тура Примеры против «Барселоны».

«Рафаэль Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль Класико на «Камп Ноу». За фолы против француза Алехандро Эрнандес мог назначить два пенальти, но не дал ни одного.

На 17-й минуте игрок «Реала» пришeл в штрафную «Барсы» на угловой, и Лангле попал ему ногой в бедро. Но ни главный арбитр, ни VAR не увидели пенальти.

Через две минуты во время подачи очередного углового Ракитич схватил Варана за футболку, из-за чего защитник упал в штрафной. Однако ни судья, ни VAR вновь решили не назначать пенальти», – говорится в заявлении мадридского клуба.

  • Матч завершился нулевой ничьей.
  • У Варана после удара Лангле остались глубокие царапины на ноге.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Барселона Ракитич Иван Варан Рафаэль Лангле Клеман
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1576775623
Синдром Вилкова.
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Снег
1576775860
Тоже судейки так судят. Не надо наших сильно осуждать: весь мировой футбол висит на "бонах" - неметаллических денежных знаках.
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Derzkiy1
1576776249
Да, там было 2 пенальти ...
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Barçist
1576776563
Ну на Пике с Сосьедадом за точно такое же не дали.Есть VAR,там не один судья,значит решили,что за такое нельзя давать.
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ArReal
1576777505
да ничью раскатали галимую на контору и все знали это - вот и не давали...на этом тухляке миллиарды подняли конторы!
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Snek
1576778943
Да там по обе стороны была грубая играть, о чём тут говорить?
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BRO_football
1576782427
Комментатор Матч ТВ верно подметил, наблюдая за матчем Барселоны и Реала. Когда будете ругать и обсуждать судейство в РПЛ, вспомните что творилось на Эль-Класико.
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Garrincha58
1576785274
зачем тогда сидят два дурачка в кабинке? просто тупо смотрят футбол???
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JTherry
1576789014
судья испугался дать 2 законных пенальти в ворота Барсы - политика вмешалась в футбольные дела: Каталония против Мадрида...
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nelez
1576907320
Фол был.Лангле с открытой ногой пошел на Варана и даже повредил его бедро.Но 0-0 был политическим соглашением.Если обратили внимание на зону действие шестикратного , даже оранжевого цвета не была.Он просто ходил по центру.А это не Месси.
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