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  • Озила удалили из китайской версии симулятора PES 2020. Ранее игрок обвинил Китай в притеснении уйгуров

Озила удалили из китайской версии симулятора PES 2020. Ранее игрок обвинил Китай в притеснении уйгуров

18 декабря 2019, 22:15
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На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.

О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.

В качестве реакции Озила удалили из китайской версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020, пишет ВВС. Теперь его профиль в игре отсутствует.

  • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
  • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).
  • Озила поддержали США.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Озил Месут
Комментарии (3)
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nice_taste
1576704636
ну что тут сказать...
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FanatSerj
1576737595
футбол без политики, значит и без Озила ))
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