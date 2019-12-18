Озила удалили из китайской версии симулятора PES 2020. Ранее игрок обвинил Китай в притеснении уйгуров

На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.
О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.
В качестве реакции Озила удалили из китайской версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020, пишет ВВС. Теперь его профиль в игре отсутствует.
- Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
- Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).
- Озила поддержали США.
Источник: BBC