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    Озила удалили из китайской версии симулятора PES 2020. Ранее игрок обвинил Китай в притеснении уйгуров

    На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.

    О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.

    В качестве реакции Озила удалили из китайской версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2020, пишет ВВС. Теперь его профиль в игре отсутствует.

    • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
    • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).
    • Озила поддержали США.

    Источник: BBC

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