Госсекретарь США поддержал Озила в конфликте с Китаем

Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который вступил в конфликт с мусульманами, которые умалчивают преследования уйгуров в Китае.

«Коммунистической партии Китая могут заблокировать Месута Озила, удалять все, что с ним связано, и запрещать людям смотреть матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда за футболистом. Партия не сможет скрывать нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», – заявил Помпео.