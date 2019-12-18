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    Госсекретарь США поддержал Озила в конфликте с Китаем

    Государственный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который вступил в конфликт с мусульманами, которые умалчивают преследования уйгуров в Китае.

    «Коммунистической партии Китая могут заблокировать Месута Озила, удалять все, что с ним связано, и запрещать людям смотреть матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда за футболистом. Партия не сможет скрывать нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий в мире», – заявил Помпео.

    • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
    • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).

    Источник: Goal

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    18.12.2019 08:09
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    Комментарии (10)
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    InterMilLano1908
    1576648119
    Ахахах китайцы уже дали ответ что писды дадут америкосам, если они будут пытаться сделать вторую Ливию, а озилу надюсь ноги оторвет ибо сгнил уже как человек и как футболист
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    mihail200606
    1576649636
    А этим все равно что поддерживать, лишь бы против Китая и России..
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    SLADE2019
    1576650043
    Человек имеет право высказывать свое мнение. И это даже не обсуждается. Другое дело, что я, например, не знаю в точности, что в Китае с уйгурами происходит.
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    Дядя Серёжа
    1576651898
    Лишь бы пукнуть в сторону Китая или России, а воняет в америке.
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    Давид59
    1576655132
    Тут точно ошибки нет? "...вступил в конфликт с мусульманами, которые умалчивают преследования уйгуров в Китае." Это с какими мусульманами он вступил в конфликт?
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    Serega 68
    1576657397
    плов вкусный был там
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    general.lizyukov
    1576658800
    Молодец, Озил. игиловцев поддержи ещё, а то их сирийцы бьют. Явно на религиозной почве. Давно известно: людям искусства (куда и спорт можно отнести, ибо зрелище) надо запретить открывать рот не по их тематике.
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    Томик
    1576677016
    Эти и рады - во все дырки лезут.
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    ologreds
    1694987692
    numo593706
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