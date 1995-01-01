Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Де Йонг: «Любимое Эль Класико, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0»

    Перед матчем «Барселона»«Реал» полузащитник каталонцев Френки де Йонг рассказал о своем любимом Эль Класико.

    «Весной я играл против «Реала» за «Аякс», но сейчас уже новая игра, а я числюсь в другой команде, поэтому все будет по-новому.

    Я безумно жду матча, так как это будет мое первое Эль Класико. Я с детства следил за всеми матчами между «Барселоной» и «Реалом» по телевизору, мое любимое – 5:0 на «Камп Ноу».

    Моя семья будет на стадионе, и уверен, они прочувствуют атмосферу», – заявил де Йонг.

    • 29 ноября 2010 года «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0.
    • Это было первое тренерское противостояние Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью в рамках Эль Класико.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru