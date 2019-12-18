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  • Де Йонг: «Любимое Эль Класико, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0»

Де Йонг: «Любимое Эль Класико, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0»

18 декабря 2019, 07:49
3

Перед матчем «Барселона»«Реал» полузащитник каталонцев Френки де Йонг рассказал о своем любимом Эль Класико.

«Весной я играл против «Реала» за «Аякс», но сейчас уже новая игра, а я числюсь в другой команде, поэтому все будет по-новому.

Я безумно жду матча, так как это будет мое первое Эль Класико. Я с детства следил за всеми матчами между «Барселоной» и «Реалом» по телевизору, мое любимое – 5:0 на «Камп Ноу».

Моя семья будет на стадионе, и уверен, они прочувствуют атмосферу», – заявил де Йонг.

  • 29 ноября 2010 года «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0.
  • Это было первое тренерское противостояние Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью в рамках Эль Класико.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Реал Барселона де Йонг Френки
Комментарии (3)
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mihail200606
1576649659
Гы.. У меня тоже..
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Proker
1576650696
ААААЪ мне нравится когда путалонцы от сосали 4-0 от Ливерпулья,ГЫЫЫ ГЫЫЫ
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Psih86
1576656635
В те года Реал и близко не мог сравнится с Барсой Пепа.
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