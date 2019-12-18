Де Йонг: «Любимое Эль Класико, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0»

Перед матчем «Барселона» – «Реал» полузащитник каталонцев Френки де Йонг рассказал о своем любимом Эль Класико.

«Весной я играл против «Реала» за «Аякс», но сейчас уже новая игра, а я числюсь в другой команде, поэтому все будет по-новому.

Я безумно жду матча, так как это будет мое первое Эль Класико. Я с детства следил за всеми матчами между «Барселоной» и «Реалом» по телевизору, мое любимое – 5:0 на «Камп Ноу».

Моя семья будет на стадионе, и уверен, они прочувствуют атмосферу», – заявил де Йонг.