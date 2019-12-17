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  • Яя Туре: «Я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом»

Яя Туре: «Я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом»

17 декабря 2019, 22:47
8

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал о своих планах завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом.

«Я хочу играть в футбол максимум еще один год. А потом я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом, потому что эта проблема сильно ранит меня. Чувствовать и видеть все это невероятно. Я не знаю, как после этого люди могут доверять.

Знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы. Мы должны говорить об образовании, потому что есть разные фанаты. Можно наказывать клубы», – сказал Туре.

Источник: Sky Sports
Азия Туре Яя
Комментарии (8)
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bset
1576613826
С хамством тоже не забывай бороться. До сих пор помню эпизод с Еременко.
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Karpathian
1576616357
Зато белых сколько угодно оскорблять можно... Двойные стандарты...
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Yev
1576617128
Короче, умный мавр, готовит себе кормушку на старость. Будет жить на гранты от ФИФА и ни хрена не делать, так сказать, е...лом торговать.
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serhio80
1576618043
К селюку на плантацию) от восхода и до заката бороться с сорняками)
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ivanthebest
1576618181
Ему бы для начала с собой побороться. Он сам и есть расист. Ибо видение расизма там где его нет и в помине и есть проявление расизма.
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general.lizyukov
1576618950
А ты прекрати на каждом углу верещать, что тебя угнетают. Ты же ни дня даже сегрегации не ощущал, не то что рабства. Не нравятся, что чёрным называют? А ты какой - зелёный? Будем жирным называть - на что будешь жаловаться? Дискриминация по весу или массовой доле жира?
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Asbjorn
1576619090
Борец хренов, пусть едет на чёрный континент и там начнёт бороться с чёрным расизмом, большинство негров(кто они, если не негры?) видят только расизм в отношении темнокожих, причём даже там где его нет
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АртурZaСМ
1576643746
Всё скулит и скулит... Как он не понимает чем больше говорить о расизме тем дольше он будет жить. Нужно просто забыть о нём, перестать говорить о нём и тогда люди сами угомонятся потому что актуальность исчезнет...
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