Яя Туре: «Я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом»

С хамством тоже не забывай бороться. До сих пор помню эпизод с Еременко.
Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал о своих планах завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом.
«Я хочу играть в футбол максимум еще один год. А потом я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом, потому что эта проблема сильно ранит меня. Чувствовать и видеть все это невероятно. Я не знаю, как после этого люди могут доверять.
Знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы. Мы должны говорить об образовании, потому что есть разные фанаты. Можно наказывать клубы», – сказал Туре.
- Ивуариец наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити».
- Контракт Туре с «Циндао Хайню» истекает через две недели.