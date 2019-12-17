Яя Туре: «Я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом»

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал о своих планах завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом.

«Я хочу играть в футбол максимум еще один год. А потом я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом, потому что эта проблема сильно ранит меня. Чувствовать и видеть все это невероятно. Я не знаю, как после этого люди могут доверять.

Знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы. Мы должны говорить об образовании, потому что есть разные фанаты. Можно наказывать клубы», – сказал Туре.