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    Яя Туре: «Я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом»

    Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал о своих планах завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом.

    «Я хочу играть в футбол максимум еще один год. А потом я должен закончить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом, потому что эта проблема сильно ранит меня. Чувствовать и видеть все это невероятно. Я не знаю, как после этого люди могут доверять.

    Знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы. Мы должны говорить об образовании, потому что есть разные фанаты. Можно наказывать клубы», – сказал Туре.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13148

      bset 17 минут назад

      С хамством тоже не забывай бороться. До сих пор помню эпизод с Еременко.

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