Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Главные новости дня. «Лилль» заинтересовался Зиньковским, «Рубин» может купить Романа Еременко

    Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу».

    Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов.

    ЦСКА продлил контракт с Кучаевым до 2023 года.

    ФАН: «Рубин» может купить Романа Еременко.

    Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС».

    Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022».

    «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава.

    Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе».

    Вратарь «Шальке» вынес соперника в страшном прыжке. Итог: удаление, извинения, следы от шипов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74840
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru