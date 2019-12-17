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Главные новости дня. «Лилль» заинтересовался Зиньковским, «Рубин» может купить Романа Еременко

17 декабря 2019, 21:20

Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу».

Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов.

ЦСКА продлил контракт с Кучаевым до 2023 года.

ФАН: «Рубин» может купить Романа Еременко.

Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС».

Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022».

«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава.

Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе».

Вратарь «Шальке» вынес соперника в страшном прыжке. Итог: удаление, извинения, следы от шипов

Источник: Бомбардир.ру
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