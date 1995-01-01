Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, допускает, что португалец проведет остаток карьеры в туринском клубе.

«Да, это может произойти, ведь Криштиану подписал контракт. Он счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером», – сказал Мендеш.