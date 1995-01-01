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    Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, допускает, что португалец проведет остаток карьеры в туринском клубе.

    «Да, это может произойти, ведь Криштиану подписал контракт. Он счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером», – сказал Мендеш.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до завершения сезона-2021/22.
    • Португалец забил 39 голов и сделал 12 ассистов в 62 матчах в составе туринской команды.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии13
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      Рейтинг: +8374

      sssrspartak 26 минут назад

      мужики!мож кто знает ,как с ноги вьехать по админам?мож тогда что то скажут или ....хотя наверное молчат как рыба об лед!сайт наверное инопланетный!

      0
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      Рейтинг: +977

      Серж 69 39 минут назад

      Быть может,так и будет,возраст то у него далеко не юный..С другой стороны,не понравится что-то в Юве,может и уйти,многие ему будут рады.А вот в чём я практически уверен,что карьеру свою он не закончит где-нибудь в Аль-Ахли и тому подобных клубах.Хотя нет ничего неизменного,такое время сейчас,припрёт если,то и в Казахстан поедет,в Окжетпёс какой,в гости к Борату)))

      1
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      Рейтинг: +13

      Pavlik89 51 минуту назад

      Так он еще и бундес успеет наказать

      0
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      Рейтинг: +13147

      bset 1 час назад

      Мендеш: "Роналды может завершить карьеру в Ювентусе"
      "А может и не в Ювентусе": добавил Мендеш

      0
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      Рейтинг: +1559

      anri1703 1 час назад

      а зимой неожиданно перейдет в другой клуб

      0
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      Рейтинг: +744

      FENIX-SL 1 час назад

      бред
      в этом скучнейшем клубе он не закончит
      в мю вернется или в реал бы......

      0
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      Рейтинг: +1559

      anri1703 > FENIX-SL 1 час назад

      я вот почему то тоже думаю что он в мю вернется

      1
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      Рейтинг: +423

      O-Z > anri1703 1 час назад

      Пока Мю на таком дне, он туда не вернётся, да и возраст у него уже чтобы в Апл играть через какждые два дня будет туго. Уж лучше вернуться в родной спортинг или поиграть в МЛС.

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      Рейтинг: +1383

      Dizayner > FENIX-SL 1 час назад

      инфа сотка?

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      Рейтинг: +27

      Nikoo > O-Z 56 минут назад

      В апл он как раз и сможет играть на топ уровне

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      Рейтинг: +744

      FENIX-SL > Dizayner 56 минут назад

      ну конечно сотка!
      в одноклассниках на днях списались

      0
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      Рейтинг: +1383

      Dizayner > FENIX-SL 31 минуту назад

      по-прежнему бомбит и дымит, да?)) просрать лучшего наверно игрока 21 века мог только дон флорентино перес))

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      Рейтинг: +744

      FENIX-SL > Dizayner 15 минут назад

      конечно дымит и бомбит
      а потом опять бомбит и дымит
      но что поделать
      игры юве все равно смотреть дико скучно..я думал что с теми трансферами они начнут разносить все подряд со счетом 5-0
      а нет..все осталось как прежде..просто стабильно и ничего интересного
      на роналду толком навесить не могут
      нет ди марии, кросса, озила и т.д
      хотя есть тот же рэмси и пьянич..не понятно почему так скучно

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