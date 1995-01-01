Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе»

мужики!мож кто знает ,как с ноги вьехать по админам?мож тогда что то скажут или ....хотя наверное молчат как рыба об лед!сайт наверное инопланетный!
Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, допускает, что португалец проведет остаток карьеры в туринском клубе.
«Да, это может произойти, ведь Криштиану подписал контракт. Он счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером», – сказал Мендеш.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до завершения сезона-2021/22.
- Португалец забил 39 голов и сделал 12 ассистов в 62 матчах в составе туринской команды.