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  • «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава

«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава

17 декабря 2019, 19:30
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Стало известно, кто вошел в заявку «Реала» на перенесенный матч 10-го тура Примеры против «Барселоны».

В составе ожидаемо не оказалось травмированных Марсело, Хамеса Родригеса и Эдена Азара.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

  • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
  • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

Источник: Официальный твиттер «Реала»
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (4)
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Proker
1576607166
Как же твой аватар меня бесит БОРАТ,от твоего коммент мой маленький друг стоит и хочет твою ласку.....
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Jurabay
1576643578
Пиз*а Реалу
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