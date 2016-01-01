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    «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава

    Стало известно, кто вошел в заявку «Реала» на перенесенный матч 10-го тура Примеры против «Барселоны».

    В составе ожидаемо не оказалось травмированных Марсело, Хамеса Родригеса и Эдена Азара.

    Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

    Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл;

    Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

    • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
    • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Борат 22 минуты назад

      Опять сливочных натянут
      Инфа сотка!

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