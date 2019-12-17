«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава

Стало известно, кто вошел в заявку «Реала» на перенесенный матч 10-го тура Примеры против «Барселоны».
В составе ожидаемо не оказалось травмированных Марсело, Хамеса Родригеса и Эдена Азара.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
- Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
- «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.
Источник: Официальный твиттер «Реала»