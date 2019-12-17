Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планируемых изменениях формата проведения чемпионата.

«По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров – это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.

Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. На данный момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» – сказал Прядкин.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно



