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  • Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

17 декабря 2019, 17:47
14

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планируемых изменениях формата проведения чемпионата.

«По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров – это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.

Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. На данный момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» – сказал Прядкин.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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portero
1576594303
Бабки выделены на проведение изменений, их освоим, ну и что-нибудь изменим.
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erma
1576594673
В качестве изменений я предлагаю провести лоботомию всего руководства РФС. Нужно это или нет? Хуже все равно не будет.
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ufos73
1576595314
А случаем там нет реформы, которая предусматривает разгон всей верхушки РФС РПЛ КДК и т.д? Это будет самая продуктивная реформа!
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paracetamol
1576595662
Прядкина к реформе не допускать! Туп, глуп и все провалит!
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Garrincha58
1576595919
Реформисты едрёна вошь популисты!
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derrik2000
1576601788
Как только у нас, в России слышу слово "реформа", меня начинает бить мелкая дрожь от "новаторских идей "реформаторов". ((
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alp
1576614188
а нафига? у нас же и так накал!!
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Nesterenko
1576614782
Пи*орас! Пи*орасина!!!
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Great Tartaria
1576616665
от ваших реформ никогда лучше не становится....
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general.lizyukov
1576618619
А тренироваться, тренироваться-то где должны команды? Тоже под крышами или уж пусть потерпят, не сахарные, чай, в минус 20 можно и так потренироваться, похер на растяжения и пр. травмы. Д.б.! (С)
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