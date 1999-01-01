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    Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планируемых изменениях формата проведения чемпионата.

    «По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров – это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.

    Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. На данный момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» – сказал Прядкин.

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8208

      ufos73 2 минуты назад

      А случаем там нет реформы, которая предусматривает разгон всей верхушки РФС РПЛ КДК и т.д? Это будет самая продуктивная реформа!

      1
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      Рейтинг: +8903

      KLIM777 10 минут назад

      а чем вы думали, когда проектировали стадионы на постройку к ЧМ дегенераты?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2203

      erma 12 минут назад

      В качестве изменений я предлагаю провести лоботомию всего руководства РФС. Нужно это или нет? Хуже все равно не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36197

      portero 18 минут назад

      Бабки выделены на проведение изменений, их освоим, ну и что-нибудь изменим.

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