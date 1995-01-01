Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу»

Когда будут кричать :"судью на мыло", подойди к трибуне и скажи, что нельзя болельщикам грозиться отправить Вилкова на мыловарню - это жестоко. А насчет зюбы не волнуйся, его поддерживают все бакланы с болот и медийная рать, несмотря на то, что у одного старческий маразм , у другой климакс.
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).
«Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал.
Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артема, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей – поблагодарили всех и ушли.
Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой – привлечет внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошел просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной», – сказал Джикия.
- Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
- Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
- На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.