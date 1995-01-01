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    Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал.

    Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артема, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей – поблагодарили всех и ушли.

    Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой – привлечет внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошел просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной», – сказал Джикия.

    • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
    • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22320

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Когда будут кричать :"судью на мыло", подойди к трибуне и скажи, что нельзя болельщикам грозиться отправить Вилкова на мыловарню - это жестоко. А насчет зюбы не волнуйся, его поддерживают все бакланы с болот и медийная рать, несмотря на то, что у одного старческий маразм , у другой климакс.

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      Рейтинг: +79

      Мортус 35 минут назад

      "привлечет внимание всего мира"(с). Ну и самомненьицэ. Сильно удивляюсь.

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      Рейтинг: +801

      LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Да хватит этого говна, это даже не расизм.

      Вот бы судьи начали эти песни, что их оскорбляют. Вот бы началось. Зажали всех подряд бы, целыми трибунами.

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