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  • Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу»

Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу»

17 декабря 2019, 12:39
15

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал.

Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артема, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей – поблагодарили всех и ушли.

Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой – привлечет внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошел просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной», – сказал Джикия.

  • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Сан-Марино Зенит Спартак Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (15)
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LOKOfanatik19
1576577205
Да хватит этого говна, это даже не расизм. Вот бы судьи начали эти песни, что их оскорбляют. Вот бы началось. Зажали всех подряд бы, целыми трибунами.
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Давид59
1576582034
Помню старые времена. Оскорбления всегда неслись с трибун. Если есть желание с этим бороться, то это не такая уж сложная задача. Глушилки и хватание всех подряд - это дилетантство. За оскорбление есть наказание (штрафы, запрет на посещение стадионов и т.д.). Ну а кто оскорбляет видно на видео. Что тут к трибунам ходить?
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Boeung777
1576582984
Жора, играй лучше в футбол. Не лезь в это дерьмо.
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DOCTOR PENALTY
1576583899
Лучше бы ты подошёл к Дзюбе и сказал ему чтобы начал играть, а не отбывать номер. Черчесов, засранец, должен был заменить его в перерыве, зачем до греха доводить.
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NEONFOL
1576591701
ты то куда лезешь, немаленький мальчик дзюба, сам разберётся
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Axe111
1576594076
Детский садик сопелька!!!!!!
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Hektor 84
1576594837
Так чего же не подошел?
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rash1959
1576596883
Георгий, стоит ли тебе впрягаться за полено??? Подумай, и иди тренируйся. Лучше тренироваться иди , а думать о пустом не надо вообще.
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BRO_football
1576613508
А мне кажется, что Джикия хотел сказать, что было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам "Сами вы идите на ***"
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Drapik
1576620050
Прав был Аршавин когда-то. Права вада. Нахера нужна сборная. Главное - смачно срать друг на друга. Срите дальше, "фанаты"-дегенераты.
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