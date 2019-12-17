Джикия: «Было желание прямо во время игры с Сан-Марино подойти и сказать фанатам, чтобы не оскорбляли Дзюбу»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал оскорбления нападающего «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал.

Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артема, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей – поблагодарили всех и ушли.

Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой – привлечет внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошел просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной», – сказал Джикия.