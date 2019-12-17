ФАН: «Рубин» может купить Романа Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко попал в сферу интересов «Рубина».
По информации ФАН, решение о приобретении 32-летнего хавбека будет принято после назначения нового главного тренера.
- Контракт «Ростова» с Еременко рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.
- Еременко перешел в «Ростов» в январе на правах свободного агента.
- В 14 матчах он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Источник: ФАН
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