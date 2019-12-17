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ФАН: «Рубин» может купить Романа Еременко

17 декабря 2019, 15:57
7

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко попал в сферу интересов «Рубина».

По информации ФАН, решение о приобретении 32-летнего хавбека будет принято после назначения нового главного тренера.

  • Контракт «Ростова» с Еременко рассчитан до лета 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.
  • Еременко перешел в «Ростов» в январе на правах свободного агента.
  • В 14 матчах он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Еременко Роман
Комментарии (7)
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Lester84
1576588721
Еременко в родные пенаты возвращают
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латунный
1576595247
брехню хватит писать.фан это кто такой .бабки во дворе говорят спартак чемпион
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erma
1576595399
Была бы интересная новость, если бы Еременко захотел купить Рубин!
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paracetamol
1576596057
У татар бабло появилось. Сразу будут пилить или Слуцкера дождутся?
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MaxRnD
1576598307
"Если правда оно, ну хотя бы на треть", ...... значит с деньгами у нас совсем швах
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geroin161
1576607154
У Ромы на 4 года контракт
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DOCTOR PENALTY
1576612605
Круто Ромка поднялся, самый востребованный в РПЛ.
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