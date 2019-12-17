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  • Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС»

Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС»

17 декабря 2019, 17:39
21

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался насчет работы главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

«Вы знаете позицию клубов: 13 клубов высказались против Александра Егорова. Но это (работа Егорова во главе департамента – прим. «Бомбардира») – прерогатива РФС. И на встрече с РФС мы договорились. Хачатурянц поднял тему, Дюков поддержал – мы не будем обсуждать судейскую тему. И посмотрим, как пойдет работа весной», – сказал Прядкин.

  • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Егоров Александр
Комментарии (21)
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portero
1576593728
И кто же три воздержавшихся?
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erma
1576595076
Почему одного Егорова? Если Егоров виноват, то наказывайте всех: кто сертифицировал, допускал к работе, контролировал и тд. Нашли слабое звено... Наденут ему мешок на голову, попинают ногами, а в чемпионате все равно ничего не изменится.
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Lester84
1576595344
3 клуба которые за - Зенит, Сочи и Оренбург)))
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ufos73
1576595566
3 клуба которые за клоуна это Зина, Зина 2 и Зина 3 Ну все правильно свою работу он пока выполняет, я бы даже сказал с опережением графика аж на 10 очков! )))
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BRO_football
1576596079
Действительно. Судейство - главная проблема РПЛ. Зачем её обсуждать?
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ArReal
1576598535
13 клубов высказались против Егорова. Но его работа - устраивает Зенит!
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Gek Dement
1576598697
Система была такой и до Егорова. Он не сломал работающую систему, а не сделал лучше ту систему что получил. Фишка в том что какой то линии развития судейства, плана, стратегии, не выбрано, не выработано у федерации, поэтому можно и дальше менять "Егоровых" как перчаток, с мертвой точки не сдвинется ничего... Судейский корпус это часть футбола и путь его развития должен определять не его начальник(назначенное лицо), а федерация. Так что надо спрашивать сразу с нее почему они над этим не работают, а только меняют одну говорящую голову на другую.
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InterMilLano1908
1576599576
Вххаха а чего не сказал какие клубы??? И дураку понятно что это Зенит, Оренбург и скорее всего сочи... Боятся бунта со стороны болельщиков? Эххх я конечно хочу что бы все в правительстве умерли от рака жопы вместе с солнцеликим путиным, но скорее всего умрем мы в таких условиях
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O-Z
1576601758
Уйдёт один, придёт другой такой же или хуже. Делайте вар в каждом матче будет лучше и нытиков будет меньше.
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general.lizyukov
1576618547
Отличный у нас футбольный союз: 13 ведущих клубов страны высказались против руководителя судейского департамента - а с них как с гуся вода. Всегда был против огульного недовольства, но тут газпром откровенно оборзел.
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