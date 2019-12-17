Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался насчет работы главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

«Вы знаете позицию клубов: 13 клубов высказались против Александра Егорова. Но это (работа Егорова во главе департамента – прим. «Бомбардира») – прерогатива РФС. И на встрече с РФС мы договорились. Хачатурянц поднял тему, Дюков поддержал – мы не будем обсуждать судейскую тему. И посмотрим, как пойдет работа весной», – сказал Прядкин.

Егоров занимает свой пост с 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»