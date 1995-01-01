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    Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его работа – прерогатива РФС»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался насчет работы главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

    «Вы знаете позицию клубов: 13 клубов высказались против Александра Егорова. Но это (работа Егорова во главе департамента – прим. «Бомбардира») – прерогатива РФС. И на встрече с РФС мы договорились. Хачатурянц поднял тему, Дюков поддержал – мы не будем обсуждать судейскую тему. И посмотрим, как пойдет работа весной», – сказал Прядкин.

    • Егоров занимает свой пост с 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    Егоров – о критике судейства: «РФС дал время до конца года на исправление ситуации. Надеюсь, все получится»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4557

      Lester84 2 минуты назад

      3 клуба которые за - Зенит, Сочи и Оренбург)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2204

      erma 6 минут назад

      Почему одного Егорова? Если Егоров виноват, то наказывайте всех: кто сертифицировал, допускал к работе, контролировал и тд. Нашли слабое звено... Наденут ему мешок на голову, попинают ногами, а в чемпионате все равно ничего не изменится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22325

      gol_kak_sokol 28 минут назад

      Если вы не можете ничего обсуждать и решать, представляя клубы РПЛ, нахер вы тогда нужны.

      1
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      Рейтинг: +36197

      portero 29 минут назад

      И кто же три воздержавшихся?

      1
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      Рейтинг: +1641

      Чермындыр > portero 27 минут назад

      Зенит, Сочи, Оренбург

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      giluxa1963 > Чермындыр 20 минут назад

      скорее Спартак возглавляет этот список ну и пара с низу таблицы предположительно Крылья и Рубин

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