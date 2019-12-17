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Ван Дейк – игрок года в Англии по версии болельщиков

17 декабря 2019, 17:31

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков (FSA).

В голосовании голландец обошел Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын-Мина («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.

«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», – сказал ван Дейк.

  • В прошлом сезоне ван Дейк стал обладателем трофея Лиги чемпионов.
  • В этом сезоне 28-летний защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль ван Дейк Вирджил
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