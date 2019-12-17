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  • Джикия: «Мне было бы приятно увидеть Кононова снова в деле. Он сильно переживал»

Джикия: «Мне было бы приятно увидеть Кононова снова в деле. Он сильно переживал»

17 декабря 2019, 10:03
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.

«Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял.

Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.

Что касается возможного возвращения Кононова в футбол, лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал», – сказал Джикия.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
  • При нем «Спартак» провел 36 матчей, в которых 16 раз выиграл, шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Кононов Олег
Комментарии (9)
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oyabun
1576566770
Тренеры в Спартаке к сожалению ничего не решают. Им не дают нормально работать, не удовлетворяют запросы по трансферам. Да и назначают очень часто совсем не тех специалистов, которые нужны команде. Какой спрос с тренера Спартака, когда такие муд.. в руководстве?
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Дядя Серёжа
1576570579
Ох а как мы переживаем, до сих пор пережить не можем.
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Ссппааррттаакк
1576580988
Походу кто-то и журналистов спит с грузином . С лишком много о нем писать стали. Нашли героя России.
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NEONFOL
1576591776
переживал он, а лучше бы тренировал
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