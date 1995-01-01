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    Джикия: «Мне было бы приятно увидеть Кононова снова в деле. Он сильно переживал»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.

    «Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял.

    Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.

    Что касается возможного возвращения Кононова в футбол, лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал», – сказал Джикия.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
    • При нем «Спартак» провел 36 матчей, в которых 16 раз выиграл, шесть раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3379

      Дядя Серёжа 29 минут назад

      Ох а как мы переживаем, до сих пор пережить не можем.

      0
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      Рейтинг: +1193

      FRZZ 37 минут назад

      Не нужно было Кононову идти в Спартак. "Не уверен, не обгоняй" - золотые правила.

      0
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      Рейтинг: +1947

      Борат 1 час назад

      да, и всем нам тоже хотелось бы возвращения пиджака в спартак!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21291

      oyabun 1 час назад

      Тренеры в Спартаке к сожалению ничего не решают. Им не дают нормально работать, не удовлетворяют запросы по трансферам. Да и назначают очень часто совсем не тех специалистов, которые нужны команде. Какой спрос с тренера Спартака, когда такие муд.. в руководстве?

      2
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      Рейтинг: +146

      O-kolesov > oyabun 38 минут назад

      Неужели в Спартаке начали Д У М А Т Ь ?

      0
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