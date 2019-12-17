Джикия: «Мне было бы приятно увидеть Кононова снова в деле. Он сильно переживал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.

«Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял.

Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго. Я тоже взял слово. Но не буду выносить на публику, это личные отношения между командой и тренером. Посыл в том, что мы поблагодарили друг друга за совместную работу.

Что касается возможного возвращения Кононова в футбол, лично мне было бы приятно увидеть его снова в деле. Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал», – сказал Джикия.