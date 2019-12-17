The Telegraph: китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания Озила о притеснении уйгуров

Китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания полузащитника лондонцев Месута Озила.

По информации источника, представители СМИ предупредили «Арсенал», что запрет будет снят только после того, как клуб извинится за твит своего хавбека.

Кроме того, аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а его имя и фамилия были удалены из поисковиков.