The Telegraph: китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания Озила о притеснении уйгуров

Китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания полузащитника лондонцев Месута Озила.
По информации источника, представители СМИ предупредили «Арсенал», что запрет будет снят только после того, как клуб извинится за твит своего хавбека.
Кроме того, аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а его имя и фамилия были удалены из поисковиков.
- Ранее Озил высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае.
- Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.
- После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Источник: The Telegraph