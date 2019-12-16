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    The Telegraph: китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания Озила о притеснении уйгуров

    Китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания полузащитника лондонцев Месута Озила.

    По информации источника, представители СМИ предупредили «Арсенал», что запрет будет снят только после того, как клуб извинится за твит своего хавбека.

    Кроме того, аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а его имя и фамилия были удалены из поисковиков.

    • Ранее Озил высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае.
    • Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.
    • После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити».

    Источник: The Telegraph

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