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  • The Telegraph: китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания Озила о притеснении уйгуров

The Telegraph: китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания Озила о притеснении уйгуров

17 декабря 2019, 07:36
10

Китайские СМИ запретили упоминания «Арсенала» из-за высказывания полузащитника лондонцев Месута Озила.

По информации источника, представители СМИ предупредили «Арсенал», что запрет будет снят только после того, как клуб извинится за твит своего хавбека.

Кроме того, аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а его имя и фамилия были удалены из поисковиков.

  • Ранее Озил высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае.
  • Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.
  • После этого в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1576560733
Пущай про наш Арсенал пишут.
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Defensore
1576565123
Может и таблицу АПЛ будут показывать без арсенала и атрибутику запретят продавать?)
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Серж 69
1576569070
Этого и стоило ожидать.Не лезьте в наши дела,нет там никаких уйгуров,всё у нас прекрасно и хорошо.Вообще,конечно,это очень своеобразная страна,одному тренеру европейскому,Каннаваро,если не ошибаюсь,вменили обязательное посещение каких-то курсов по истории Китая,или что-то подобное,потом,возможно,и зачёт нужно было сдавать.Тренер психанул,и покинул клуб,который шёл лидером.Позже,вроде бы,пришли к согласию,и он вернулся.Такие вот китайские реалии,нелегко там европейцам.
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Давид59
1576580558
Дааа, восток дело тонкое! И логику тут не ищи. Казалось бы, какие-то там меньшинства.Типа наших цыганей. А так серьёзно обиделись
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Томик
1576604647
Как играть перестал - так и несёт всякую чушь и лезет во все дырки. Какое тебе дело, дурик, до уйгуров. Ведь даже не знает кто это такие, скорее всего. К чему, зачем?
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