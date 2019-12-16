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    Орлов: «Министр спорта Колобков должен уйти в отставку. Он проявил преступную халатность»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал санкции WADA в отношении российского спорта.

    – Как относитесь к решению WADA из-за допингового скандала запретить спортсменам выступать под флагом России на олимпиадах?

    – За допинг наказывают в персональном порядке, отдельно каждого, кто попался. А Россию сейчас отстранили за попытку обмана, за подмену допинг-проб. И пока решение не принято, еще будет разбирательство в Спортивном арбитражном суде. По моему мнению, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в олимпиадах, в мировом спортивном движении, но чтобы соответствовала требованиям.

    – Должны ли уйти в отставку министр спорта России Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков?

    – Считаю, что да. Они проявили в работе то, что называют преступной халатностью. Ведь манипуляции с базой данных в антидопинговой лаборатории были проведены уже в начале 2019 года. И не надо объяснять их техническими причинами. А чего стоит скандал с нашей Федерацией легкой атлетики, чье руководство выдало фальшивую справку прыгуну Лысенко, чтоб защитить его от подозрений в употреблении допинга? Наши спортивные руководители должны работать по-другому, — сказал Орлов.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»


    Источник: «Петербургский дневник»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7838

      alex1951 16 минут назад

      ...Сокол ,ты,Орлов....
      но клюешь ,что то низьэнко.....твой министр это ,,шестой номер,, - ему ,чё закажють,то и споёть....а шоб не дрыгался ,то в Рашке ,кремлевская братва,раздает такие ордена ,за которые в войну ,генералы жисть свою ложили.....и здесь цинизмом попахивает.....
      Ты бы ,лютче , сокол Орлов ,на Кремлевскага Пахана замахнулся - вот ,где Главный Вор в законе восседает!
      ...Чьто ,страшненько? ...то то...

      0
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      Рейтинг: +22309

      gol_kak_sokol 24 минуты назад

      Колобкова в отставку. Глава РУСАДА сказал, что сначала Колобков просил его передать ВАДА исковерканную базу, но тот отказался. Тогда Колобков передал сам.

      0
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      Рейтинг: +1204

      Давид59 33 минуты назад

      Как можно орденоносца в отставку? Колобкову же только что Путин вручил орден Александра Невского!

      1
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      Рейтинг: +2609

      TOMSON 41 минуту назад

      Почему в отставку? Так-то должны уголовное дело заводить за злоупотреблением полномочий и подделку документов. И выяснить какое в этом участие Колобкова.

      2
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      Рейтинг: +2269

      Ruryu 51 минуту назад

      А у нас,какую сферу не возьми,всюду преступная халатность и раздолбайство. Можно 95% руководства отправлять в отставку...

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