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  • Орлов: «Министр спорта Колобков должен уйти в отставку. Он проявил преступную халатность»

Орлов: «Министр спорта Колобков должен уйти в отставку. Он проявил преступную халатность»

16 декабря 2019, 12:28
13

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал санкции WADA в отношении российского спорта.

– Как относитесь к решению WADA из-за допингового скандала запретить спортсменам выступать под флагом России на олимпиадах?

– За допинг наказывают в персональном порядке, отдельно каждого, кто попался. А Россию сейчас отстранили за попытку обмана, за подмену допинг-проб. И пока решение не принято, еще будет разбирательство в Спортивном арбитражном суде. По моему мнению, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в олимпиадах, в мировом спортивном движении, но чтобы соответствовала требованиям.

– Должны ли уйти в отставку министр спорта России Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков?

– Считаю, что да. Они проявили в работе то, что называют преступной халатностью. Ведь манипуляции с базой данных в антидопинговой лаборатории были проведены уже в начале 2019 года. И не надо объяснять их техническими причинами. А чего стоит скандал с нашей Федерацией легкой атлетики, чье руководство выдало фальшивую справку прыгуну Лысенко, чтоб защитить его от подозрений в употреблении допинга? Наши спортивные руководители должны работать по-другому, — сказал Орлов.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»


Источник: «Петербургский дневник»
Россия Россия Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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Ruryu
1576489082
А у нас,какую сферу не возьми,всюду преступная халатность и раздолбайство. Можно 95% руководства отправлять в отставку...
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Давид59
1576490140
Как можно орденоносца в отставку? Колобкову же только что Путин вручил орден Александра Невского!
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alex1951
1576491159
...Сокол ,ты,Орлов.... но клюешь ,что то низьэнко.....твой министр это ,,шестой номер,, - ему ,чё закажють,то и споёть....а шоб не дрыгался ,то в Рашке ,кремлевская братва,раздает такие ордена ,за которые в войну ,генералы жисть свою ложили.....и здесь цинизмом попахивает..... Ты бы ,лютче , сокол Орлов ,на Кремлевскага Пахана замахнулся - вот ,где Главный Вор в законе восседает! ...Чьто ,страшненько? ...то то...
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Retiremen_VMF
1576496767
О! А Путина он пока не отправляет в отставку? Вот это полет у комментатора!!!
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InterMilLano1908
1576498287
А как же Солнцеликий?!?!?!
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subbotaspartak
1576500130
По этапу к нам, в Сибирь. Мудко за пахана, Будет рада вся страна. Спорт развивать в регионах, Чистить от снега стадионы. С лопатой в руках может дойдёт Система осень-весна или зима-лето нам подойдёт.
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itarnmag
1576515693
По моему мнению, виновных нужно не только отправлять в отставку, но и привлекать к уголовной ответственности. Ведь Россия несет не только моральный, но и материальный ущерб
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zigbert
1576517915
Никто ни за что не отвечает.
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Hektor 84
1576592680
Тут Гена прав. Поддерживаю.
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