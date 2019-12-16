Орлов: «Министр спорта Колобков должен уйти в отставку. Он проявил преступную халатность»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал санкции WADA в отношении российского спорта.

– Как относитесь к решению WADA из-за допингового скандала запретить спортсменам выступать под флагом России на олимпиадах?

– За допинг наказывают в персональном порядке, отдельно каждого, кто попался. А Россию сейчас отстранили за попытку обмана, за подмену допинг-проб. И пока решение не принято, еще будет разбирательство в Спортивном арбитражном суде. По моему мнению, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в олимпиадах, в мировом спортивном движении, но чтобы соответствовала требованиям.

– Должны ли уйти в отставку министр спорта России Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков?

– Считаю, что да. Они проявили в работе то, что называют преступной халатностью. Ведь манипуляции с базой данных в антидопинговой лаборатории были проведены уже в начале 2019 года. И не надо объяснять их техническими причинами. А чего стоит скандал с нашей Федерацией легкой атлетики, чье руководство выдало фальшивую справку прыгуну Лысенко, чтоб защитить его от подозрений в употреблении допинга? Наши спортивные руководители должны работать по-другому, — сказал Орлов.

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