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    Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции со стороны WADA.

    «Решение WADA не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», – сказал Колобков.

    • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4537

      paracetamol 36 минут назад

      Чё он там считает? Профукал все что можно, министр называется! Как был бардак, так и остался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Пельш 1 56 минут назад

      Паша будь мужиком, уйди в отставку и забери с собой своих прихлебаев!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      тётя ASYA 58 минут назад

      Кому нужны теперь твои бесполезные слова.

      2
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      Рейтинг: +1687

      Axe111 1 час назад

      Уходи на*** бесполезный шут

      4
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      Рейтинг: +9252

      silver29 1 час назад

      Ключевое слово доказать полную не виновность, в противном случае ВСЕ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ В ОТСТАВКУ ! как не способные защищать интересы России.

      5
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      Рейтинг: +165

      Brabus71 > silver29 1 час назад

      Полностью согласен!!! Только потом и кровью доказать невиновность наших спортсменов или как не соответствующие занимаемой должности

      2
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