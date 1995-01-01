Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»

Чё он там считает? Профукал все что можно, министр называется! Как был бардак, так и остался.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции со стороны WADA.
«Решение WADA не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», – сказал Колобков.
- Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
- Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.
WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года
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