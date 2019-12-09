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  • Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»

Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»

9 декабря 2019, 18:15
13

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции со стороны WADA.

«Решение WADA не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», – сказал Колобков.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

Источник: «Чемпионат»
Россия
Комментарии (13)
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Axe111
1575905719
Уходи на*** бесполезный шут
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тётя ASYA
1575906362
Кому нужны теперь твои бесполезные слова.
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Пельш 1
1575906484
Паша будь мужиком, уйди в отставку и забери с собой своих прихлебаев!!!!
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dovakin
1575910404
Министрам главное сделать "официальное заявление", и не важно, будет ли оно близко к истине. Главное ляпнуть.
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Deisler
1575910664
Расходимся, колобков сказал, что порешает....
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Ссппааррттаакк
1575914145
Всех на кол.
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Plyash
1575914634
Колобов,достал ты своими считалками.Работай со своей свитой лучше.
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Hektor 84
1575921795
Он походу накуренный или под колесами. Объявили что на ЧМ 2022 Россия если отберется то будет выступать под нейтральным флагом. А этот уникум считает что не будет такого. Какие же дауны управляют нашим спортом. Да вас всех надо в отставку и к стене поставить раз такое допустили.
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Leeds1023
1575923852
А почему про еврокубки все молчат?
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Дядя Серёжа
1575941304
Пока вы считаете - нас из спорта выгонят. СРАМОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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