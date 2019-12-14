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  • «Интер» отменил пресс-конференцию Конте за несколько минут до ее начала, обвинив журналистов в оскорблении тренера

«Интер» отменил пресс-конференцию Конте за несколько минут до ее начала, обвинив журналистов в оскорблении тренера

14 декабря 2019, 16:30
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Сегодня, 14 декабря, должна была состояться пресс-конференция главного тренера «Интера» Антонио Конте перед матчем 16-го тура Серии А против «Фиорентины». Ее отменили за несколько минут до начала, когда журналисты уже собрались.

Клуб объяснил решение так: на этой неделе «Интер» вылетел из Лиги чемпионов, и журналисты Corriere dello Sport в своих статьях позволяли оскорбления в адрес Конте. Поэтому пресс-конференцию проводить не стали.

  • «Интер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
  • Миланцы лидируют в Серии А.
  • Конте работает в Милане с лета.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Интер Конте Антонио
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1576344143
ЧТо то не то творится в Италии, то выдуманный всем миром этот Расизм, то теперь оскорбления....
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