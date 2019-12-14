«Интер» отменил пресс-конференцию Конте за несколько минут до ее начала, обвинив журналистов в оскорблении тренера

Сегодня, 14 декабря, должна была состояться пресс-конференция главного тренера «Интера» Антонио Конте перед матчем 16-го тура Серии А против «Фиорентины». Ее отменили за несколько минут до начала, когда журналисты уже собрались.

Клуб объяснил решение так: на этой неделе «Интер» вылетел из Лиги чемпионов, и журналисты Corriere dello Sport в своих статьях позволяли оскорбления в адрес Конте. Поэтому пресс-конференцию проводить не стали.