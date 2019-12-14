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    «Интер» отменил пресс-конференцию Конте за несколько минут до ее начала, обвинив журналистов в оскорблении тренера

    Сегодня, 14 декабря, должна была состояться пресс-конференция главного тренера «Интера» Антонио Конте перед матчем 16-го тура Серии А против «Фиорентины». Ее отменили за несколько минут до начала, когда журналисты уже собрались.

    Клуб объяснил решение так: на этой неделе «Интер» вылетел из Лиги чемпионов, и журналисты Corriere dello Sport в своих статьях позволяли оскорбления в адрес Конте. Поэтому пресс-конференцию проводить не стали.

    • «Интер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
    • Миланцы лидируют в Серии А.
    • Конте работает в Милане с лета.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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