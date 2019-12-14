Министр Орешкин – о переходе ЦСКА под управление ВЭБ: «Финансовое состояние клуба значительно улучшится»

ЦСКА перешел под управление Внешэкономбанка. Об экономической процедуре высказался министр экономического развития России Максим Орешкин.

«За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба. Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ПФК ЦСКА. Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата– 2019/2020 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития.

Очевидно, два этих спортивных сценария – это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости.

В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ.

Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам:

(1) снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен);

(2) привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен);

(3) увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона – соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время;

(4) большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов УЕФА и усилить доходную часть бюджета клуба», – написал министр в социальной сети.

ВЭБ вложил в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.

Москвичи в текущем сезоне не прошли в плей-офф Лиги Европы.

Команда в РПЛ идет четвертой.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ