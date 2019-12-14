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  • Министр Орешкин – о переходе ЦСКА под управление ВЭБ: «Финансовое состояние клуба значительно улучшится»

Министр Орешкин – о переходе ЦСКА под управление ВЭБ: «Финансовое состояние клуба значительно улучшится»

14 декабря 2019, 15:58
29

ЦСКА перешел под управление Внешэкономбанка. Об экономической процедуре высказался министр экономического развития России Максим Орешкин.

«За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба. Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ПФК ЦСКА. Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата– 2019/2020 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития.

Очевидно, два этих спортивных сценария – это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости.

В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ.

Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам:

(1) снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен);

(2) привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен);

(3) увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона – соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время;

(4) большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов УЕФА и усилить доходную часть бюджета клуба», – написал министр в социальной сети.

  • ВЭБ вложил в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.
  • Москвичи в текущем сезоне не прошли в плей-офф Лиги Европы.
  • Команда в РПЛ идет четвертой.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: фейсбук Максима Орешкина
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (29)
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SLADE2019
1576329548
Финансовое состояние улучшится! За счет кого? Еще одним клубным проектом стало меньше.
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Красный май
1576331564
Сколько в процентах к росту ВВП это безусловно важное событие для нашей страны даст? На сколько сократится число нищих, министр?
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Lester84
1576335647
Пока не увижу фото нового нападающего с Бабаевым - не поверю
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Elisey13
1576340296
Отлично!
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Plyash
1576344359
Орешкин,он по должности только министр,а так-то прихвостень на побегушках.
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JTherry
1576347737
Минэкономразвитие в долгах, как в шелках (176 млрд. рублей убытков), на что возлагает министр надежды? футбол в нашей стране убыточен - это всем известно, а тут еще Гинер сбагрил свои долги по кредитам ВЭБу в виде недвижимости... теперь надо акции конвертировать в инвестиции, и много инвесторов выстроилось в очереди, чтобы поддержать футбольный клуб?
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Axe111
1576349386
Позорище!!!!! В регионы посмотрите МИНИСТР *****
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InterMilLano1908
1576354466
Андрей Малосолов об отдаче 75% акций ВЭБу История вокруг конвертации долга ЦСКА перед ВЭБом в акции, говорит об успешном исходе переговоров по реструктуризации огромного долга клуба за строительство стадиона. Сорока на хвосте принесла весть о том, что сохранивший влияние и связи крупный представитель с простой русской фамилией, достиг в этом успеха. И как правильно сегодня заметил председатель ВЭБа Шувалов, подобное решение наконец-то позволит ЦСКА вести нормальную футбольную деятельность, а не работать только на отдачу долга и процентов по нему. Сорока докладывала, что летняя трансферная компания ЦСКА, а также продажа форварда Чалова за рубеж, была фактически сорвана по следующей причине: банк предупреждал, что все поступления на счет ЦСКА будут тут же переправлены в банк на погашение долгов за стадион. Таким образом, по Чалову в последний момент якобы был дан отбой, что сказалось на качестве его работе в команде, а три приобретения на каждую позицию кроме вратарской, которые уже были подготовлены, тоже пришлось отменить. В этой же плоскости и история с покупкой Комличенко. Сегодняшнее решение ВЭБа может сказаться самым плодотворным образом на повседневной жизни и предстоящей трансферной компании армейцев. И, как вещает сорока-белобока, балаболка такая, обещанные и долгожданные инвестиции в клуб может совершить крупный представитель с простой восточной фамилией
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paracetamol
1576397598
А Гинера гнать поганой метлой. Все, за что брался, развалил и обанкротил.
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