ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% футбольного ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — сказал Шувалов.

ВЭБ рассматривает это как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Корпорация вместе с самим клубом уже ищет новых инвесторов.

По данным СПАРК, зарегистрированная в Великобритании компания Bluecastle Enterprises Ltd владеет 24,76% акций ЦСКА напрямую и 23,56% — через ООО «АВО Капитал», гендиректором которой работает Вадим Гинер.

ВЭБ вложила в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.

Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»