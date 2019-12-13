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  • ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль

13 декабря 2019, 16:38
39

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% футбольного ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — сказал Шувалов.

ВЭБ рассматривает это как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Корпорация вместе с самим клубом уже ищет новых инвесторов.

По данным СПАРК, зарегистрированная в Великобритании компания Bluecastle Enterprises Ltd владеет 24,76% акций ЦСКА напрямую и 23,56% — через ООО «АВО Капитал», гендиректором которой работает Вадим Гинер.

  • ВЭБ вложила в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.

Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (39)
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RotBerg
1576244724
Ну че?) разобрались в схемке?))
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woyser
1576245172
Так, где здесь бухгалтер? что написано? Похоже на то что опять в очередной раз кого-то нае...)
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Lester84
1576245908
Перемены грядут... надеюсь не такие как у Динамо. Спасибо Гинеру за все. Он старался как мог до последнего
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river31
1576247236
"Сдается мне, мы на пороге грандиозного шухера..." Почти цитата из фильма.
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Taps
1576248563
С у к и , народные денежки отмывают и тырят ...
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Leon_ARS
1576250114
От жеж срань - Гинер, куды деньги дел, пропил? А Гинер, это как Рабинович или другая нация?
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Romio-xxx
1576254001
У Зенита появился конкурент???
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житель СПб
1576255133
Это как вообще понять - армейский клуб России на 48% принадлежит Англии?! Это как??!
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батог
1576256572
Охренеть!!!
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Чец
1576257763
Какие мутные дела делаются в России--Бендер отдыхает. Такие сделки только в России возможны--фантастика.
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