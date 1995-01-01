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    ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль

    Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% футбольного ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

    «Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — сказал Шувалов.

    ВЭБ рассматривает это как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Корпорация вместе с самим клубом уже ищет новых инвесторов.

    По данным СПАРК, зарегистрированная в Великобритании компания Bluecastle Enterprises Ltd владеет 24,76% акций ЦСКА напрямую и 23,56% — через ООО «АВО Капитал», гендиректором которой работает Вадим Гинер.

    • ВЭБ вложила в стадион ЦСКА 240 миллионов долларов, которые клуб должен вернуть как кредит.

    Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10994

      vladimir-7 8 минут назад

      Думаю, Е.Л.Гинера так просто на фу-фу взять невозможно, поэтому
      посмотрим ответные действия владельца клуба ПФК ЦСКА.
      Столько сделать для клуба и просто так продать/отдать, ну это совсем
      не вписывается в такую личность, как Е.Гинер.

      0
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      Рейтинг: +736

      Taps 11 минут назад

      С у к и , народные денежки отмывают и тырят ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      SLADE2019 22 минуты назад

      Это теперь в РПЛ всего два частных клуба останется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      SLADE2019 24 минуты назад

      Это преподносится, как позитив, или, как негатив? Автор, поясните!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5721

      BRO_football 29 минут назад

      Эх, не от хорошей жизни ЦСКА продаёт акции банку. Похожий случай был недавно у Динамо, когда ВТБ стал владельцем 99% акций клуба, потому что у них большие долги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1774

      river31 33 минуты назад

      "Сдается мне, мы на пороге грандиозного шухера..." Почти цитата из фильма.

      1
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      Рейтинг: +4529

      Lester84 55 минут назад

      Перемены грядут... надеюсь не такие как у Динамо. Спасибо Гинеру за все. Он старался как мог до последнего

      3
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      Рейтинг: +2982

      JTherry 57 минут назад

      Гинер до сих пор не вернул кредит в 240 миллионов долларов в ВЭБ? так у него и с Альфа-Банком были проблемы... похоже, ЦСКА на пороге новых перемен

      1
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      Рейтинг: +3887

      TOL47 > JTherry 54 минуты назад

      Думаю это и был его план, не отдавать а к ручкам прилипнет, опять же должен не он а фирма. У нас же почти нет фирм с полной ответственностью, у нас ООО , ответственность уставным капиталлом.

      0
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      Рейтинг: +3188

      woyser 1 час назад

      Так, где здесь бухгалтер? что написано? Похоже на то что опять в очередной раз кого-то нае...)

      1
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      Рейтинг: +9660

      silver29 1 час назад

      Что-то совсем запутали ((( Наблюдательный совет ВЭБа возглавляет премьер-министр, он же поклонник сенита, ВЭБ поддерживает "Газпромбанк" и у них совместные проекты, Газпромбанк спонсор того же сенита , отсюда вопрос сенит будет фарм-клубом ЦСКА в пердиве ?

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      Рейтинг: +3188

      woyser > silver29 1 час назад

      ну зачем так утрировать?

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      Рейтинг: +9660

      silver29 > woyser 1 час назад

      Предполагаешь отмывание ?

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      Рейтинг: +3188

      woyser > silver29 54 минуты назад

      возможно здесь крупномасштабная афера.

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      Рейтинг: +3887

      TOL47 > silver29 52 минуты назад

      Для бизнеса клубные стпатии ничто, бизнес это доход в свой карман.
      А для фанов сказка.

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      Рейтинг: +3887

      TOL47 > silver29 48 минут назад

      Ты фанат и супер мозг, почти дзюба.

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      Рейтинг: +9660

      silver29 > TOL47 47 минут назад

      Хочешь анекдот в тему ? Приходит мужик в юридическую контору, а там три таблички Коцнельсон, Либерзон и Иванов. Он выбрал Иванова, на вопрос почему он ответил, что больше доверяет профессионализму человека сумевшего вклиниться в такой коллектив.

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      Рейтинг: +44

      СанСанычЯ > silver29 10 минут назад

      Наоборот)))

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