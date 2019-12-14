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  • Журналист Карпов: «Федуна три года назад уговаривали продать Джано. Вместо этого владелец «Спартака» дал грузину пятилетний контракт»

Журналист Карпов: «Федуна три года назад уговаривали продать Джано. Вместо этого владелец «Спартака» дал грузину пятилетний контракт»

14 декабря 2019, 14:15
19

Окружение владельца «Спартака» Леонида Федуна настаивало на продаже полузащитника Джано три года назад. У функционера было свое мнение, информирует журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

«В 2016 году менеджмент «Спартака» решил, что Джано уже вряд ли вырастет в топ-игрока. До конца его контракта оставалось около года. Толком грузин не играл, больше лечился. Его хотели купить сербы и болгары за 1 миллион евро. Окружение Федуна хором уговаривало босса продать футболиста. Вместо этого владелец команды дал ему новый пятилетний контракт. В этот момент Джано окончательно уверовал в свою исключительность», – пишет источник в телеграме.

  • Джано может перейти в «Арсенал».
  • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
  • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Федун Леонид
Комментарии (19)
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Мага 13
1576325470
у Федуна с грузином этим шпили-вили по ходу, вот и держит балласт в команде.. только при Карпине он хоть иногда выдавал подобие нормальной игры, а последнее время вообще ниочем, что есть на поле что нет его - разницы не заметно.
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Томик
1576325592
"Окружение уговаривало" - не смешите меня. Там явно кто-то пол зряплаты за него получает.
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"Локо" в атаке
1576325919
Мастерски делает Федуну ананидзе))
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portero
1576326502
всё же это родственник, другого никак не может быть.
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yorgenbarenz
1576328449
В следующий раз попробуйте наоборот: " Леонид ! Очень просим не продавать вот этого игрока!" Там,по-ходу,гонору,как у всякого дорвавшегося до руля самодура и бестолочи.
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vka1970
1576332215
Федун часто делает непредвиденные и непредсказуемые вещи.Одно увольнение Карреры и последующая распродажа чемпионского состава говорит о том, что как футбольный владелец, он ни какой.Только полный тупень может рубить курицу, несущую ему золотые яйца, так что написанному верю.
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бурминка
1576332605
Не удивлюсь если всё это правда.Явный творец сегодняшнего положения клуба Измайлов и его шатия братия.Не явный естественно Федун и его брательник с 2-мя составами и члены правления, один из которых и это есть на аудио записи, сказал открытым текстом:Карреру нужно увольнять сейчас, пока выигрывать не начал.А весть фокус в бабках и трансферах, до которых хотел добраться Измайлов и подельники,а футбол и болельщики их интересовали в самую последнюю очередь. которы
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Bukmop
1576334344
Думаю на рынке торговать я...ми ему больше было бы пользы. Но в спорте продавать газировку на трибунах. Там больше выгоды. Жаль ребят. Последнее слово должно быть за тренером, нужен ли игрок в команде. Хозяин думает чтоб выгодно купить/продать, тренер - сыграется ли или поможет ли команде игрок. Разница большая.
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Рубинище
1576335365
подобные контракты мне не понять. лучше бы из Спартака 2 кого присмотрел на его место. поэтому с таким управл раз в 16 лет вы стрельнул.
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ivanthebest
1576336881
Федун и здесь накуралесил... Я вот представляю, какой был бы состав у Спартака, при нормальном руководстве. Взять весь чемпионский состав, в нормальном состоянии и добавить к нему Гарая, Луана и Эвертона. И нормальный руководитель бы это сделал. С таким составом, мы могли бы 2-3 года обжимать первые места в РПЛ и навести шороху в Европе. Но, эти тридварасты как всегда сделали всё, чтобы Спартак скатился под лавочку.
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