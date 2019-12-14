Журналист Карпов: «Федуна три года назад уговаривали продать Джано. Вместо этого владелец «Спартака» дал грузину пятилетний контракт»

Окружение владельца «Спартака» Леонида Федуна настаивало на продаже полузащитника Джано три года назад. У функционера было свое мнение, информирует журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

«В 2016 году менеджмент «Спартака» решил, что Джано уже вряд ли вырастет в топ-игрока. До конца его контракта оставалось около года. Толком грузин не играл, больше лечился. Его хотели купить сербы и болгары за 1 миллион евро. Окружение Федуна хором уговаривало босса продать футболиста. Вместо этого владелец команды дал ему новый пятилетний контракт. В этот момент Джано окончательно уверовал в свою исключительность», – пишет источник в телеграме.