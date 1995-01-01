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    Журналист Карпов: «Федуна три года назад уговаривали продать Джано. Вместо этого владелец «Спартака» дал грузину пятилетний контракт»

    Окружение владельца «Спартака» Леонида Федуна настаивало на продаже полузащитника Джано три года назад. У функционера было свое мнение, информирует журналист издания «БИЗНЕС Online» Иван Карпов.

    «В 2016 году менеджмент «Спартака» решил, что Джано уже вряд ли вырастет в топ-игрока. До конца его контракта оставалось около года. Толком грузин не играл, больше лечился. Его хотели купить сербы и болгары за 1 миллион евро. Окружение Федуна хором уговаривало босса продать футболиста. Вместо этого владелец команды дал ему новый пятилетний контракт. В этот момент Джано окончательно уверовал в свою исключительность», – пишет источник в телеграме.

    • Джано может перейти в «Арсенал».
    • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
    • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1190

      Давид59 9 минут назад

      Согласен, 5-ти летний контракт человеку, который больше лечится, чем играет?! Деньги наверное Федуну было некуда девать

      0
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      Рейтинг: +22

      Питерский князь 16 минут назад

      Я помню свиньи кричали, что у них новый Роналду.
      =)))
      Беспонтовый игрок!

      0
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      Рейтинг: +36081

      portero 28 минут назад

      всё же это родственник, другого никак не может быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Genz 37 минут назад

      Развод федуна бабки. Не проститутки развели, так окружение посоветовали Джано, мирзова, Гулиева, Ещенко... Эти лузеры присосались у дармовой кормушке

      1
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      Рейтинг: +36081

      portero > Genz 25 минут назад

      может им спонсоры деньги платят и платят за то чтоб они играли.
      как в формуле (гонки) там есть такая практика.

      0
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      Рейтинг: +135

      "Локо" в атаке 38 минут назад

      Мастерски делает Федуну ананидзе))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1874

      Томик 43 минуты назад

      "Окружение уговаривало" - не смешите меня. Там явно кто-то пол зряплаты за него получает.

      3
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      Рейтинг: +863

      afw13 45 минут назад

      у Федуна с грузином этим шпили-вили по ходу, вот и держит балласт в команде.. только при Карпине он хоть иногда выдавал подобие нормальной игры, а последнее время вообще ниочем, что есть на поле что нет его - разницы не заметно.

      1
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      Рейтинг: +1954

      Борат 1 час назад

      По ходу этот ананюга радует федуна за пределами поля)))
      Вот умора!!!!

      5
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      Рейтинг: +3429

      RotBerg > Борат 1 час назад

      Ну все давно знают, что Спартак лгбт клуб)

      -1
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