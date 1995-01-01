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    Джано может перейти в тульский «Арсенал»

    «Спартак» готов отпустить полузащитника Джано в другой клуб. По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, игрок может перейти в тульский «Арсенал».

    «Джано подписал себе приговор матчем с «Зенитом» (0:1). Сейчас будут думать, что с ним и куда. Насколько мне известно, один из вариантов – Тула», – сказал журналист.

    • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
    • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.
    • За первую команду «Спартака» грузин дебютировал десять лет назад.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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