Джано может перейти в тульский «Арсенал»

«Спартак» готов отпустить полузащитника Джано в другой клуб. По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, игрок может перейти в тульский «Арсенал».

«Джано подписал себе приговор матчем с «Зенитом» (0:1). Сейчас будут думать, что с ним и куда. Насколько мне известно, один из вариантов – Тула», – сказал журналист.