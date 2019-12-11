Джано может перейти в тульский «Арсенал»

«Спартак» готов отпустить полузащитника Джано в другой клуб. По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, игрок может перейти в тульский «Арсенал».
«Джано подписал себе приговор матчем с «Зенитом» (0:1). Сейчас будут думать, что с ним и куда. Насколько мне известно, один из вариантов – Тула», – сказал журналист.
- В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
- Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.
- За первую команду «Спартака» грузин дебютировал десять лет назад.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.