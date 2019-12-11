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Джано может перейти в тульский «Арсенал»

11 декабря 2019, 19:31
12

«Спартак» готов отпустить полузащитника Джано в другой клуб. По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, игрок может перейти в тульский «Арсенал».

«Джано подписал себе приговор матчем с «Зенитом» (0:1). Сейчас будут думать, что с ним и куда. Насколько мне известно, один из вариантов – Тула», – сказал журналист.

  • В этом сезоне 27-летний Джано провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.
  • Всего Джано провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.
  • За первую команду «Спартака» грузин дебютировал десять лет назад.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Джано
Комментарии (12)
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пряник929
1576086794
А нужен ли он в Туле???
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САДЫЧОК
1576095950
Я , думаю он даже в Шиннике будет в запасе !
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Plyash
1576097611
Тед ,ты разве не знаешь,что федерация Грузии платит Спартаку деньги за то, что бы Джано хотя бы тренировался в команде,дабы совсем форму не потерять.
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Томик
1576101086
Перейти то он может - ведь способность ходить сохранил. Вот кто ж его возьмёт, находясь в твёрдом уме и ясной памяти??
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rammax fcsm
1576105961
куда угодно, только подальше....всю жизнь на халявной зарплате.... ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!
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Диктор
1576126831
Он себя исчерпал
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kvm
1576134016
он же "вечно молодой вундеркинд"
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Дядя Серёжа
1576136684
Аукцион. Лот- Ананидзе. 1 000 000....... 900 000... 500 000... 99 999руб. - Продано.
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Иван Петров 1986
1576138712
Если возьмут, то пусть идет.
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zigbert
1576157043
Идти ему надо в такую команду ,где у него будет место в основном составе.
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