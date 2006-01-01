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    Акинфеев – об окончании карьеры: «Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил об окончании карьеры. Футболист не намерен устраивать прощальный матч.

    – Понятно, что о завершении карьеры думать пока рано, но тем не менее, каким ты его видишь? Прощальный матч против европейского гранда или подобно тому, как это сделали братья Березуцкие?

    – Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.

    Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • В прошлом году игрок завершил карьеру в сборной России.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: RBWorld

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1459

      Бомбардиръ 7 минут назад

      Где нибудь в ростовском или хабаровском СКА карьеру свою закончит.

      0
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      Рейтинг: +149

      bratskij 23 минуты назад

      А мне понравился Илья Помазун в игре с Эспаньолом. Был бы там Игорек и опять наклепали бы ему стопудово. Так что может и не зря уже задают ему вопросы? Да, и ушлепка чалова с собой забрал бы тоже на пенсию.

      2
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      Рейтинг: +3326

      BarStep 50 минут назад

      Акинфеев ниже заданной планки не опускается. Чуть стала поджимать молодёжь в лице прежде всего Сафонова, ну и наверное Максименко.. Ну а так у него всё ок!

      3
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      Рейтинг: +36081

      portero > BarStep 23 минуты назад

      опыт не пропьёшь...
      молодца читает игру, ну а его уверенности , Сафонову и Максименко явно не хватает, им бы это восполнить и суперами стать могут.

      2
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      Рейтинг: +1190

      Давид59 54 минуты назад

      Чушь какая! В 33 года о прощальных матчах спрашивает! Через месяц Михаилу Кержакову будет тоже 33. Для вратаря самый расцвет

      2
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      Рейтинг: +36081

      portero > Давид59 20 минут назад

      после травмы Игорь стал похуже

      0
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      Рейтинг: +968

      Я - легенда 1 час назад

      Так он молодой ищщщо! Всего 33 года. Дэвид Симен вон до 41 играл!

      Хватит выжимать игроков из футбола! Как будто у журналистов чешется где-то.

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