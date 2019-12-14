Акинфеев – об окончании карьеры: «Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил об окончании карьеры. Футболист не намерен устраивать прощальный матч.
– Понятно, что о завершении карьеры думать пока рано, но тем не менее, каким ты его видишь? Прощальный матч против европейского гранда или подобно тому, как это сделали братья Березуцкие?
– Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.
Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.
- Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- В прошлом году игрок завершил карьеру в сборной России.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
Источник: RBWorld