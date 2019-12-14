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  • Акинфеев – об окончании карьеры: «Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть»

Акинфеев – об окончании карьеры: «Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть»

14 декабря 2019, 13:29
12

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поговорил об окончании карьеры. Футболист не намерен устраивать прощальный матч.

– Понятно, что о завершении карьеры думать пока рано, но тем не менее, каким ты его видишь? Прощальный матч против европейского гранда или подобно тому, как это сделали братья Березуцкие?

– Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.

Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.

  • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • В прошлом году игрок завершил карьеру в сборной России.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: RBWorld
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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Я - легенда
1576322079
Так он молодой ищщщо! Всего 33 года. Дэвид Симен вон до 41 играл! Хватит выжимать игроков из футбола! Как будто у журналистов чешется где-то.
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Давид59
1576324959
Чушь какая! В 33 года о прощальных матчах спрашивает! Через месяц Михаилу Кержакову будет тоже 33. Для вратаря самый расцвет
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BarStep
1576325212
Акинфеев ниже заданной планки не опускается. Чуть стала поджимать молодёжь в лице прежде всего Сафонова, ну и наверное Максименко.. Ну а так у него всё ок!
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Decorhome
1576333341
Возвращайся в сборную. Тряхни "стариной" )
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a_who
1576392161
Не все рекорды побиты )
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BRO_football
1576428395
Карьеру с сборной завершил, а это уже звоночек, что с Акинфеевым уже что-то не так. Всё-таки многие вратари из сборных Европы могут и подольше играть. Хотя из клуба Акинфееву уходить рано, однако о его замене Ганчаренко надо задумываться уже сейчас. А то получится как с Березуцкими и Игнашевичем. Ушли хорошие защитники, а заменить их некем. И ничего лучше не придумали как поставить вместо них молодых сопляков, с которыми у ЦСКА вечная дыра в обороне.
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