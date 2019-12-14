Гончаренко – о записках игрокам: «Исходя из того, как я себя веду, там только мат»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок, которые он пишет и передает игрокам во время матчей.
«Исходя из того, как я себя веду, [в записках игрокам] только мат и «Давайте вперед». Только так и никак иначе.
Кто пишет записки на иностранных языках? Итальянский язык создан для оперы, французский для любви, немецкий для философии. Но когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски. Иностранцы прекрасно понимают, что там написано», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ после 19 туров, набрав 34 очка.
- Ранее Гончаренко был отстранен на три матча Премьер-лиги за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Краснодаром» (1:1).
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Источник: официальный сайт ЦСКА