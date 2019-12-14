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  • Гончаренко – о записках игрокам: «Исходя из того, как я себя веду, там только мат»

Гончаренко – о записках игрокам: «Исходя из того, как я себя веду, там только мат»

14 декабря 2019, 08:27
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок, которые он пишет и передает игрокам во время матчей.

«Исходя из того, как я себя веду, [в записках игрокам] только мат и «Давайте вперед». Только так и никак иначе.

Кто пишет записки на иностранных языках? Итальянский язык создан для оперы, французский для любви, немецкий для философии. Но когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски. Иностранцы прекрасно понимают, что там написано», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ после 19 туров, набрав 34 очка.
  • Ранее Гончаренко был отстранен на три матча Премьер-лиги за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Краснодаром» (1:1).

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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BlackMurder
1576304594
Нервы, понимаю, тяжело русских, полурусских тренировать, туго доходит
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CSKA57
1576306280
Виктор Михайлович, молодец! Главное, чтобы Вас понимали!
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Из Твери Леха
1576307436
По ходу 2 месяца нормальных новостей не будет. Что-то не шибко хочется читать про записки всяких карликов.
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Advocaatt
1576309202
Характеризующий их игру
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Из Твери Леха
1576314595
Бегает этот гном значит по полю после матча и каждый раз матом кого-то кроет. Ну он нормальный вообще? Паспарту из Форт-Боярда и то поприличнее себя ведет.
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Mazai-NN
1576314617
Михалыч продолжай дальше *** ..осить тех кто это заслужил
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evgevg13
1576317459
красавчик
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qaze27
1576319642
Нашел классный сайт с дог. матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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portero
1576326426
вот пофиг как ведешь себя, главное результат, все наши команды во главе с тренерами, просто обделались в этом сезоне в ЕК.
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DOCTOR PENALTY
1576328171
Муса, помнится, сразу всё схватывал без переводчиков. А как красиво и доступно это звучит!!! *****
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