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  • Акинфеев: «Сегодняшние американские горки мне уже поднадоели. Не хочется опускаться до уровня середняка»

Акинфеев: «Сегодняшние американские горки мне уже поднадоели. Не хочется опускаться до уровня середняка»

14 декабря 2019, 00:54
11

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о нестабильных выступлениях нынешнего состава команды.

– Скажи, каково это, в самом начале карьеры выступать за команду, которая выигрывает все подряд, а сейчас, будучи опытным игроком, являться лидером молодого коллектива, который только строится и как успех воспринимает даже локальные победы?

– Я всегда буду вспоминать то время. Те команды были сильнее, объективно. Ты берешь, открываешь клубный буклет: «Ага, трофеи, трофеи, трофеи». 15 лет – 20 титулов. Вот эти сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей ты выигрываешь, побеждаешь «Краснодар», «Локомотив», а потом бац и все.

Я ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть». Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка.

Игра должна быть другая. Эмблема – в душе, но ты ждешь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в своей голове, все будет хорошо.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • 33-летний голкипер сыграл в составе армейцев 603 матча и пропустил 532 гола.

Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

Источник: Сайт сообщества болельщиков ЦСКА «Red-Blue World»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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Фан666
1576298878
Так то из середняков вы и не вылезали
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mihail200606
1576306412
Ну потерпи год два, все равно пенсия потом.. А как вратарь ты есть середняк, по серьёзным меркам... Поэтому и просидел в конюшне всю жизнь
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O-kolesov
1576313626
Надоело-----уйди и не ной.
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Axe111
1576318954
ТРОФЕИ ЛОЛ так ты и есть середняк обычка ТРОФЕИ ЧР ПОМОЙКИ АХАХАХАХАХАХАХАХА
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Иван Петров 1986
1576409868
Как же ты низко упал, снявшись в этой дебильной рекламе. Денег что ли мало - ну попроси скинемся понемногу.
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