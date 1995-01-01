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    Акинфеев: «Сегодняшние американские горки мне уже поднадоели. Не хочется опускаться до уровня середняка»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о нестабильных выступлениях нынешнего состава команды.

    – Скажи, каково это, в самом начале карьеры выступать за команду, которая выигрывает все подряд, а сейчас, будучи опытным игроком, являться лидером молодого коллектива, который только строится и как успех воспринимает даже локальные победы?

    – Я всегда буду вспоминать то время. Те команды были сильнее, объективно. Ты берешь, открываешь клубный буклет: «Ага, трофеи, трофеи, трофеи». 15 лет – 20 титулов. Вот эти сегодняшние американские горки, если честно, мне уже поднадоели. Пять матчей ты выигрываешь, побеждаешь «Краснодар», «Локомотив», а потом бац и все.

    Я ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть». Я многое пережил с ЦСКА, одержал много больших побед, и мне не хочется опускаться до уровня середняка.

    Игра должна быть другая. Эмблема – в душе, но ты ждешь феерии, хорошей игры. Хочется стабильности, прогресса. Думаю, эти слова дойдут до ребят. Если правильно распределять вещи в своей голове, все будет хорошо.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • 33-летний голкипер сыграл в составе армейцев 603 матча и пропустил 532 гола.

    Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

    Источник: Сайт сообщества болельщиков ЦСКА «Red-Blue World»

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