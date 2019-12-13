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  • Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

13 декабря 2019, 21:15
13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении к оскорбительным зарядам в свой адрес со стороны фанатов соперника.

– Коль мы заговорили об оскорблениях, за твоей спиной не всегда болельщики нашей команды, но и поклонники клубов из культурной столицы, из Тушина. Как это воспринимаешь, удается абстрагироваться от оскорблений, которые несутся от наших соперников?

– Вообще отлично (улыбается). Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на «Олд Траффорд», где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально. Самые оголтелые в этом плане – в «Порту». Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

– Все эти заряды про себя ты воспринимаешь спокойно?

– Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я – Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • 33-летний голкипер сыграл в составе армейцев 603 матча и пропустил 532 гола.

Источник: Сайт сообщества болельщиков ЦСКА «Red-Blue World»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Агасфер
1576263481
Ничё,Витёк Михалыч тоже в состоянии ответить,как и Женька.Один на сотню тысяч,а другой аж на мульён.
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Viper for CSKA
1576263871
Надо Дзюбиньо у Акинфеева поучиться.
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Frankfurt Am Main
1576263927
А Зюба так не считает Игорь!!))
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cska-62
1576265398
Молодец, Игорь! Это вам не дзюба с маленькой буквы... :-)))
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Мага 13
1576268037
уважуха Акинфееву.
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алдан2014
1576271372
Слова мужчины.
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general.lizyukov
1576273589
Собака лает - караван идёт. Если тебя ругают враги - значит, всё делаешь правильно.
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portero
1576277855
Он как встал в ворота молодым м ему помоему все по барабану, только старичков хзащитников строил. Нынешним молодым Сафонову и Максименко ох как не хватает такой уверенности-наглости.
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CSKA57
1576306455
Игорек, молодец! Играй, не болей и радуй болельщиков!
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