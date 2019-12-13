Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении к оскорбительным зарядам в свой адрес со стороны фанатов соперника.

– Коль мы заговорили об оскорблениях, за твоей спиной не всегда болельщики нашей команды, но и поклонники клубов из культурной столицы, из Тушина. Как это воспринимаешь, удается абстрагироваться от оскорблений, которые несутся от наших соперников?

– Вообще отлично (улыбается). Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на «Олд Траффорд», где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально. Самые оголтелые в этом плане – в «Порту». Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

– Все эти заряды про себя ты воспринимаешь спокойно?

– Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я – Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет.