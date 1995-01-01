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    Акинфеев – об оскорблениях в свой адрес: «Глупо обращать внимание на дураков»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении к оскорбительным зарядам в свой адрес со стороны фанатов соперника.

    – Коль мы заговорили об оскорблениях, за твоей спиной не всегда болельщики нашей команды, но и поклонники клубов из культурной столицы, из Тушина. Как это воспринимаешь, удается абстрагироваться от оскорблений, которые несутся от наших соперников?

    – Вообще отлично (улыбается). Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на «Олд Траффорд», где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. В такой момент понимаешь, ну вот он, один наш чудачок, который добрался сюда, все, сегодня все будет нормально. Самые оголтелые в этом плане – в «Порту». Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь.

    – Все эти заряды про себя ты воспринимаешь спокойно?

    – Я просто не обращаю на них внимания. Если тебе достается, значит ты чего-то стоишь в жизни. Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я – Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • 33-летний голкипер сыграл в составе армейцев 603 матча и пропустил 532 гола.

    Источник: Сайт сообщества болельщиков ЦСКА «Red-Blue World»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1056

      alarm 7 минут назад

      позор хрякам!

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