Главные новости дня. ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА, Гинер отстранен от футбола на 3 месяца

Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет.

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей.

Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении.

РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей».

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль.

Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ.

Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба.

Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи».

«Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ