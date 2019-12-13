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Главные новости дня. ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА, Гинер отстранен от футбола на 3 месяца

13 декабря 2019, 21:39
7

Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет.

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей.

Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении.

РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей».

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль.

Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ.

Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба.

Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи».

«Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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seth343
1576263295
Уже на 3)))))
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MichelWB
1576267558
Сказал правду - получи отстранение и штраф.
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MichelWB
1576267657
Вот так с милой улыбкой, ласково и нежно ВЭБ отжал клуб у Гинера.
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piligrim1986
1576298342
ппц блин, слово судьям не скажи. ведь гинер-то прав
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vladimir-7
1576304077
Клуб переходит под госконтроль, значит будет ОБХСС, партгосконтроль и народный контроль.
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vladimir-7
1576305176
РФС берет пример с WADA, временно отстранили Гинера от руководства футболом, но забыли запретить футболистам выступать под эмблемой ЦСКА, убрать со стадиона "коня" и болельщикам запретить баннеры и кричалки типа ЦСКА всегда будет первым, потому, что РФС назначает теперь первым Зенит.
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