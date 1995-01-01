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    Главные новости дня. ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА, Гинер отстранен от футбола на 3 месяца

    Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет.

    Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей.

    Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении.

    РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей».

    ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль.

    Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ.

    Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба.

    Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи».

    «Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда.

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +530

      MichelWB 8 минут назад

      Вот так с милой улыбкой, ласково и нежно ВЭБ отжал клуб у Гинера.

      0
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      Рейтинг: +530

      MichelWB 10 минут назад

      Сказал правду - получи отстранение и штраф.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      seth343 1 час назад

      Уже на 3)))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2690

      Freyk > seth343 1 час назад

      3 реально, 15 условно вроде, так что все правильно.

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