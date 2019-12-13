Главные новости дня. ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА, Гинер отстранен от футбола на 3 месяца

Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет.
Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей.
Госдума приняла законопроект о продаже пива на стадионах в первом чтении.
РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей».
ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль.
Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ.
Гинер сохранит пост президента ЦСКА. ВЭБ будет управлять недвижимостью клуба.
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи».
«Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда.
Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ