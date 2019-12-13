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  • РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей»

РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей»

13 декабря 2019, 15:55
29

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что штраф, который заплатит президент ЦСКА Евгений Гинер, пойдет на гранты и поддержку перспективных судей.

«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», – сказал Хачатурянц.

  • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Егоров Александр
Комментарии (29)
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Иван Петров 1986
1576242351
Ну точно егорову на премию.
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Аид666
1576242445
Егорову и Вилкову на премии... ясно, че...
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бурминка
1576242587
"Кто бы сомневался". Деньги направят на помощь детям.Вот только чьим ?
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Lester84
1576242789
То есть в карман Егорову
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vladimir-7
1576243439
Ну самые перспективные судьи РФС, это конечно Вилков, Мешков и др., которые должны успеть поделиться с семьей Егорова, потому, что он покончит свою жизнь самоубийством до получения денег.
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Красный май
1576243946
У нас же вроде зенит этим занимается... Поддерживает "перспективных" судей.
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НИКиколай
1576244440
Класс!!!ЦСКА наказали судейством,А Вилков,Мешков,Казарцев еще и премии вместе с Егоровым получат...и их гениальные дети...Всё как всегда... Воруй,воруй,и ещё раз воруй!!!...тогда отдайте детям,которые по каналам принадлежащие Газпрому,собираете на операции детям...В детские дома,дома престарелым!!!У судей так з/п выше крыши....Ужас!
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серега кашин
1576249084
пора бы и арбитров отлучать и штрафовать может и судейство станет лучше
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ROSTOV SUPER
1576253856
А в чем будет заключаться " перспективность " судей даже ежику понятно , уроды вы там все взяточно - продажные !
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Hektor 84
1576332642
Сколько же перспективных судей он поддержит на миллион? Этот армян такой же как и Егоров. Один пришел рубанул бабла и ушел. Пришел следующий. Ничего не поменяется. От смены слагаемых сумма не меняется. Не он первый не он последний.
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