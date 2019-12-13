РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что штраф, который заплатит президент ЦСКА Евгений Гинер, пойдет на гранты и поддержку перспективных судей.

«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», – сказал Хачатурянц.

После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

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