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    РФС – о штрафе Гинера за оскорбление Егорова: «Деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что штраф, который заплатит президент ЦСКА Евгений Гинер, пойдет на гранты и поддержку перспективных судей.

    «Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», – сказал Хачатурянц.

    • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

    Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

    Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5352

      hunta 17 секунд назад

      Версия, озвученная в других постах подтверждается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      бурминка 29 секунд назад

      "Кто бы сомневался".
      Деньги направят на помощь детям.Вот только чьим ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2156

      Аид666 2 минуты назад

      Егорову и Вилкову на премии... ясно, че...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +815

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Ну точно егорову на премию.

      2
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