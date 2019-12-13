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Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ

13 декабря 2019, 17:47
24

РПЛ опубликовала символическую сборную лиги за 19 туров по версии InStat.

В команду вошло шесть футболистов «Зенита», по два игрока «Локомотива» и ЦСКА, один представитель «Спартака».

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев (все трое — «Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);

Полузащита: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу («Локомотив»), Марио Фернандес, Никола Влашич (оба — ЦСКА);

Нападение: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Спартак Кержаков Михаил Дзюба Артем Дуглас Сантос
Комментарии (24)
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ADmira1
1576250321
Барриос?
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ufos73
1576250529
Это позор! Начиная с Кержакова и заканчивая Азмуном...
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bset
1576252902
А где Вилков? Главный герой осенней части этого сезона.
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kolyma999
1576253343
Конечно почётно быть дзюбе в этой части.А как быть Питерскому Льву,Герою России и просто восходящей кинозвезде после матча с этой никакой Бенфикой?
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kolyma999
1576253506
Никогда ещё даже на Форексе дрова не торговались по такой цене.Дерево по игре,дерево по поведению....да и просто бревно
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vka1970
1576254213
Вилков должен быть в этой сборной однозначно.Так влиять на игру как делает этот человек, ни одно Полено не сможет.
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бурминка
1576254355
Пол сборной разогнать на фиг и засунуть туда судейскую бригаду с Вилковым на ВАРе. Тогда эта сборная всем будет люба.
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ROSTOV SUPER
1576254450
Это сборная по итогам 19 туров нашей продажной РПЛ , интересно было бы посмотреть на вариант сборной по итогам осенней части выступления наших клубов в ЛЧ и ЛЕ !
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Fju-2
1576260152
В целом согласен, но вместо Жиго, Крыховяка, Ж. Марио, Фернандеса и Влашича должны быть Ракитский, Барриос, Жирков, Оздоев и Дриусси.
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Полная Канистра
1576261903
тут мухлёж и не правда пишите всех 2-3 состава бомжей они самые лучшие и честные вместе с газпрёмом так честнее будет
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