Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ

РПЛ опубликовала символическую сборную лиги за 19 туров по версии InStat.
В команду вошло шесть футболистов «Зенита», по два игрока «Локомотива» и ЦСКА, один представитель «Спартака».
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);
Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев (все трое — «Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);
Полузащита: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу («Локомотив»), Марио Фернандес, Никола Влашич (оба — ЦСКА);
Нападение: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).
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Источник: твиттер РПЛ