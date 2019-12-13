Дзюба, Кержаков, Дуглас Сантос и еще три игрока «Зенита» – в сборной осенней части РПЛ

РПЛ опубликовала символическую сборную лиги за 19 туров по версии InStat.

В команду вошло шесть футболистов «Зенита», по два игрока «Локомотива» и ЦСКА, один представитель «Спартака».

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев (все трое — «Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);

Полузащита: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу («Локомотив»), Марио Фернандес, Никола Влашич (оба — ЦСКА);

Нападение: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).