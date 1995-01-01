«Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда

Кони после прихода вэб теперь заживут! В нападение вместо чалова купят какого-нибудь деспотовича из Оренбурга. Ну и топового российского защитника взять, конечно, надо. Предательски переманить рыкова из динамо, например
ЦСКА намерен усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, в планах армейского клуба подписание центрального защитника и форварда.
При этом ЦСКА хочет продать нападающего Такуму Нисимуру. Японец в текущем сезоне провел всего восемь матчей, в которых забил два гола.
Также известно о недовольстве тренерского штаба игрой Седрика Гогуа, Звонимира Шарлии и Кирилла Набабкина.