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    «Бизнес Online»: ЦСКА хочет купить зимой центрального защитника и форварда

    ЦСКА намерен усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Бизнес Online».

    По информации источника, в планах армейского клуба подписание центрального защитника и форварда.

    При этом ЦСКА хочет продать нападающего Такуму Нисимуру. Японец в текущем сезоне провел всего восемь матчей, в которых забил два гола.

    Также известно о недовольстве тренерского штаба игрой Седрика Гогуа, Звонимира Шарлии и Кирилла Набабкина.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      Авек плезир 26 минут назад

      Кони после прихода вэб теперь заживут! В нападение вместо чалова купят какого-нибудь деспотовича из Оренбурга. Ну и топового российского защитника взять, конечно, надо. Предательски переманить рыкова из динамо, например

      1
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      Рейтинг: +1459

      Бомбардиръ 30 минут назад

      Двух нападающих сразу бы...
      У Слуцкого команда была атакующей, легко выигрывала групповой турнир ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +448

      житель СПб 48 минут назад

      Это и подразумевалось - необходимость усиления состава футболистов. На самом деле, это главный конструктивный вывод.

      0
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      Рейтинг: +5725

      BRO_football 1 час назад

      Ну что ж, посмотрим как на это отреагирует новый владелец ЦСКА - ВЭБ. Хотя, казалось бы, центральный защитник и форвард уже есть в команде и их нужно просто развивать. Что ещё надо?

      1
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      Рейтинг: +293

      111ax 1 час назад

      правдиво

      0
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      Рейтинг: +8949

      DeStar 1 час назад

      Напад нужен, моментов валом а забивать тупо некому

      1
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      Рейтинг: +256

      ZEVS71 1 час назад

      Набабкин последнее время агрессивный какой то. Гогуа толком и не играл, травмировался. Шарлии вроде ни че играл. Че вдруг не довольны, не писали вроде ни чего?

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