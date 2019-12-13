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  • Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет

Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет

13 декабря 2019, 09:10
25

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

Таким образом, уже сейчас можно подсчитать итоговый рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2019/20.

Этот показатель составил 4,666 балла, что стало худшим результатом за последние 17 лет.

В сезоне-2002/03 российские клубы набрали еще меньше очков – 3,625.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (25)
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VVM1964
1576186919
Остается надеяться , что он так и останется худшим .
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Plyash
1576190693
Так у нас и чиновники от футбола наихуйдшие за последние двадцать лет.
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ROSTOV SUPER
1576217977
А зачем нам места в Еврокубках , болельщиков расстраивать ? Одно в ЛЧ и одно в ЛЕ для разнообразия, вполне достаточно .
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bset
1576220057
Ну ничего. Будет новый год, будут новые рекорды. Мы еще пробьем дно, я уверен.
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vladimir-7
1576220460
Вот эта информация для анализа и принятия правильных решений, но у нас футбольные верхи не способны анализировать, потому, что в голове одни деньги и как их можно побольше урвать и при этом не работать. Этот результат закономерен-ограничение в приобретении легионеров, система "осень-весна", зарплаты игроков, "достойная" работа судейского корпуса и РФС в целом, коррупция чиновников и т.п. Всем известно, рыба тухнет с головы, поэтому, её и пораженные участки срочно нужно удалить.
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Rus9I
1576221792
Собственно не удивили. Модель развития провалилась, и пробила ДНО!) А наши клубы, не могут перестроится, потому что им итак хорошо. Зачем конкурировать в Европе, когда нас итак неплохо кормят)))) Убогие.....
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Иван Петров 1986
1576221913
Убирать лимит и в разы снижать зарплаты нашим жирным ленивым котам с р. паспортом.
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Давид59
1576223025
Подведём итоги. Концепция развития футбола "от Мутко-Газзаева-Прядкина-Колобкова" провалилась. Эти функционеры вероятно хотели как лучше. Получилось как всегда.
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evgevg13
1576223853
То ли ещё будет. Им футбол нафиг не нужен. Деньги, деньги, деньги. Скоро срать ими начнут...
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SPbZenit12
1576226426
А мы, мужики, продолжим друг на друга дерьмо лить после очных встреч и орать на судей. Будем просто ждать следующий сезон, чтобы попытаться не обосраться в ЕК. А в следующем году, если ничего не изменится, то опять обосремся и всё по кругу пойдет снова.
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