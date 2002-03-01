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    Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет

    Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

    Таким образом, уже сейчас можно подсчитать итоговый рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2019/20.

    Этот показатель составил 4,333 балла, что стало худшим результатом за последние 17 лет.

    В сезоне-2002/03 российские клубы набрали еще меньше очков – 3,625.

    Без вариантов – это худший еврогод в истории России

    Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20092

      VVM1964 5 минут назад

      Остается надеяться , что он так и останется худшим .

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