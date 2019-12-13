Рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА – худший за последние 17 лет

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

Таким образом, уже сейчас можно подсчитать итоговый рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2019/20.

Этот показатель составил 4,666 балла, что стало худшим результатом за последние 17 лет.

В сезоне-2002/03 российские клубы набрали еще меньше очков – 3,625.

В текущей кампании «Зенит» и «Локомотив» вылетели из ЛЧ, а ЦСКА и «Краснодар» – из ЛЕ.

Россия лишится команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках