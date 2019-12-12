Россия лишится команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22

Представительство России в еврокубках как минимум в сезоне-2021/22 будет сокращено с шести до пяти команд.
Из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы пяти команд из шести в этом сезоне, Россия лишилась шансов обогнать Португалию и вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Отставание от португальцев составляет 2,433 балла.
Это значит, что с сезона-2021/22 Россия потеряет одну команду в еврокубках, а также получит одну прямую путевку в Лигу чемпионов вместо двух.
- В этом сезоне в еврокубках от России выступали «Арсенал», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».
- Шансы на выход в плей-офф сохраняет лишь одна российская команда – «Краснодар», если обыграет «Хетафе» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
- У Португалии шансов на выход в плей-офф еврокубков нет только у одной команды – «Гимараеша». Остальные четыре могут попасть в 1/16 финала Лиги Европы.
Источник: Бомбардир.ру