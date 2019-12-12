Россия лишится команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22

Представительство России в еврокубках как минимум в сезоне-2021/22 будет сокращено с шести до пяти команд.

Из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы пяти команд из шести в этом сезоне, Россия лишилась шансов обогнать Португалию и вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Отставание от португальцев составляет 2,433 балла.

Это значит, что с сезона-2021/22 Россия потеряет одну команду в еврокубках, а также получит одну прямую путевку в Лигу чемпионов вместо двух.