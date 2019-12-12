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  • Россия лишится команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22

Россия лишится команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22

12 декабря 2019, 01:44
66

Представительство России в еврокубках как минимум в сезоне-2021/22 будет сокращено с шести до пяти команд.

Из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы пяти команд из шести в этом сезоне, Россия лишилась шансов обогнать Португалию и вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Отставание от португальцев составляет 2,433 балла.

Это значит, что с сезона-2021/22 Россия потеряет одну команду в еврокубках, а также получит одну прямую путевку в Лигу чемпионов вместо двух.

  • В этом сезоне в еврокубках от России выступали «Арсенал», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».
  • Шансы на выход в плей-офф сохраняет лишь одна российская команда – «Краснодар», если обыграет «Хетафе» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
  • У Португалии шансов на выход в плей-офф еврокубков нет только у одной команды – «Гимараеша». Остальные четыре могут попасть в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (66)
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Nesterenko
1576112366
Это отличная новость. Нашим в ЛЧ делать нечего.
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serppion
1576113092
Выступали Краснодар и, может быть, Зенит. ЦСКА и Локо, как выразился игрочишка, "обосрались". Спартака и Арсенала я вообще не видел. Впредь не надо пускать в Европу подобных букашек. Пусть лучше португальцы сражаются, чем смотреть российский беспросвет.
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bset
1576127155
А еще мы потеряли место в первой корзине. С нового сезона сосать мы будем еще больше и интенсивнее. Спасибо лимиту за то что русские нигде не играют, потому что в России платят намного больше. Вопрос, за что платят, если уровень хуже, чем в других чемпионатах. Спасибо за молодежь, которой нет смысла развиваться, потому что довольно быстро достигает потолка - играть за средний российский клуб. Спасибо за кучу обанкроченных клубов. С такой политикой футбольного руководства нет никаких шансов ни у Зенита с его большими деньгами, ни у Краснодара с его крутой академией, ни у любого другого клуба, когда-то считавшимся грозной силой. Ничего нам светит ближайшие лет 5. Спасибо Мудко за то, что остатки футбола развалил.
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alp
1576133101
это все херня. главное, чтобы нашим футбольным чиновникам не мешали всюду рапортовать, что наш футбол прогрессирует!!
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Рубинище
1576134718
лимит, слабые тренерские решения, коррупция, откаты, бестолковые чиновники -вот итоги. специалистов уровня Бердыева у нас нет. такими темпами нас Голландия с Бельгией скоро обойдут или Украина.
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david17
1576136522
Обожаю, когда все радовались, когда Спартак не вышел в групповой этап( совершенно заслуженно) а сами обосрались по полной , это же не рпл где пешочком все ходят ( Спартак даже пешком не может щас) , так что все закономерно, и делать в еврокубках таким баранам как у нас в Чемпе играют и миллионерами становятся не-че-го
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ARSteven89
1576136581
Жаль, что потеряли вторую прямую путёвку, а в целом всё равно 3 команды ни разу и не проходили в групповой турнир.
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Серж 69
1576138130
"Отставание от Португалии увеличилось на...","Россия лишилась одного клуба..". А что сделали наши клубы,чтобы результаты борьбы с португальцами были не такие как сейчас,а более обнадёживающими?Ничего,совсем ничего.Если так пойдут дела дальше,то и другие страны начнут нас обходить,как стоячих немощных калек.Очень символично,что лучшая наша команда на этот момент могла пресечь дальнейший путь Бенфике,выкинув её в этом сезоне из кубков,никаких очков она бы больше уже не набрала,а сам бы Зенит разжился бы баллами,особенно если бы попал в ЛЕ.Но,нет, сыграть вничью,даже проиграть с нужным счётом мы не можем,не говоря уж о победе,,плюшевый лев со товарищи ласково отворяет сопернику калитку в еврокубковую весну ,"это же португальцы,весёлый народ,им это нужнее,чем нам",и спрыгивают дружно с поезда,"дальше без нас,удачи,друзья!"Теперь не Зенит,а Бенфика выступит в ЛЕ,и уж,конечно,что-то там наберёт,как грибочков в корзину,кто удивится,если они дойдут,например,до 1/4 финала,быть может и дальше?Да,никто,конечно,это же не Зенит,португальцы ответственны,репутация есть определённая,внимание болельщиков дорого,из кожи вон будут лезть,просто так не сдадутся,лапки не свесят,не станут пищать жалобно про немилость футбольных богов.
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Из Твери Леха
1576140297
А почему не в 20-21? Так было бы справедливее. Че получается еще один недоклуб московский снова пробьется в группу нахаляву.
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AtticusFinch1
1576152065
Мне кажется,что нужно смотреть не на сколько мы отстали от Португалии,а кто нас сейчас догнать и обогнать может
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