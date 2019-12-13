Гончаренко: «Могли немного больше очков взять в РПЛ, гораздо больше – в Лиге Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о результатах клуба в осенней части сезона.

«Казалось, что мы могли немного больше очков взять в чемпионате, намного больше очков взять в Лиге Европы. Эта легкая недосказанность и характеризует наше участие. Нам не хватало стабильности.

Проблема второго тайма, проблема второго тайма, проблема второго тайма... Это постоянно говорится. Мы даже смеялись, что, когда большие клубы проигрывают, мы будем говорить, что это проблема второго тайма. На самом деле, это шутка.

Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и мы не всегда были рациональными – вот это приводило к взлетам и падениям», – сказал Гончаренко.