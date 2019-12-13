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  • Гончаренко: «Могли немного больше очков взять в РПЛ, гораздо больше – в Лиге Европы»

Гончаренко: «Могли немного больше очков взять в РПЛ, гораздо больше – в Лиге Европы»

13 декабря 2019, 17:57
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о результатах клуба в осенней части сезона.

«Казалось, что мы могли немного больше очков взять в чемпионате, намного больше очков взять в Лиге Европы. Эта легкая недосказанность и характеризует наше участие. Нам не хватало стабильности.

Проблема второго тайма, проблема второго тайма, проблема второго тайма... Это постоянно говорится. Мы даже смеялись, что, когда большие клубы проигрывают, мы будем говорить, что это проблема второго тайма. На самом деле, это шутка.

Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и мы не всегда были рациональными – вот это приводило к взлетам и падениям», – сказал Гончаренко.

  • После 19 туров РПЛ армейцы набрали 34 очка и идут на четвертом месте.
  • ЦСКА вылетел из Лиги Европы, заняв последнее место в группе с 5 очками.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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CSKA57
1576251836
Удачи команде во второй части сезона!
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Агасфер
1576253937
Ля-ля,ля-ля,ля-ля...Ты уже покрыл себя неувядаемой славой,продув записным слабакам.А с "Зенитом","Краснодаром"и пока с "Локо" в активе.Только с "Ростовым" в минусе.А ЦСКА становился чемпионом,когда всегда побеждал середняков и аутсайдеров,частенько уступая конкурентам.Так что титулов ждать в обозримом будущем не приходится.
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