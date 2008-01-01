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    Лига чемпионов. «Лион» отыгрался с 0:2 против «Лейпцига» и не позволил «Зениту» пройти в еврокубковую весну

    «Лион» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью против «Лейпцига». По ходу встречи французы уступали в два мяча.

    Очко позволило лионцам опередить в группе «Зенит» и занять второе место – зенитовцы набрали на один балл меньше. Россияне финишировали четвертыми, поскольку в последнем матче крупно уступили в Португалии.

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 9 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 33 (с пенальти); 1:2 – Ауа, 50; 2:2 – Депай, 82.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3172

      woyser 1 час назад

      Да, печально. Именно такая борьба в группе и намечалась, до последнего тура. Бенфика сейчас на подъёме, Зенит к сожалению ничего не может предоставить сильным соперникам. Ну и Лион конечно бойцы. В общем ЛЧ в очередной раз пока нашим клубам не по зубам.

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