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  • Лига чемпионов. «Лион» отыгрался с 0:2 против «Лейпцига» и не позволил «Зениту» пройти в еврокубковую весну

Лига чемпионов. «Лион» отыгрался с 0:2 против «Лейпцига» и не позволил «Зениту» пройти в еврокубковую весну

11 декабря 2019, 00:55
6

«Лион» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью против «Лейпцига». По ходу встречи французы уступали в два мяча.

Очко позволило лионцам опередить в группе «Зенит» и занять второе место – зенитовцы набрали на один балл меньше. Россияне финишировали четвертыми, поскольку в последнем матче крупно уступили в Португалии.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Форсберг, 9 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 33 (с пенальти); 1:2 – Ауа, 50; 2:2 – Депай, 82.

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Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лион РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (6)
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woyser
1576018885
Да, печально. Именно такая борьба в группе и намечалась, до последнего тура. Бенфика сейчас на подъёме, Зенит к сожалению ничего не может предоставить сильным соперникам. Ну и Лион конечно бойцы. В общем ЛЧ в очередной раз пока нашим клубам не по зубам.
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erma
1576027944
Как можно что-то хотеть и надеяться на что-то не играя. Пусть бы Зенит проиграл, играя в футбол (например, как Зальцбург), но это не футбол, это шоу ходячих мертвецов. Именное поэтому нет надежды. Это системный брак, на этом конвеере ничего путного выпускаться не будет. Они ничему не учатся. Вся Европа играет в быстрый, агрессивный футбол. Во что мы играем? В лапту? Терпилы. Там терпят, тут терпят. Вместо отпуска поезжайте в Тибет и там медитируйте пока не наступит просветление.
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evgevg13
1576035457
Да причём тут Лион, если сами обосрались. Привыкли на чужом горбу в рай вылазить...
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sergan113
1576039892
Это заговор пиндоский.
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Decorhome
1576046728
Молодцы. Поздравляю. Вот где воля к победе, борьба за репутацию и т.д.
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