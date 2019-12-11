Лига чемпионов. «Лион» отыгрался с 0:2 против «Лейпцига» и не позволил «Зениту» пройти в еврокубковую весну

«Лион» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью против «Лейпцига». По ходу встречи французы уступали в два мяча.

Очко позволило лионцам опередить в группе «Зенит» и занять второе место – зенитовцы набрали на один балл меньше. Россияне финишировали четвертыми, поскольку в последнем матче крупно уступили в Португалии.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Форсберг, 9 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 33 (с пенальти); 1:2 – Ауа, 50; 2:2 – Депай, 82.

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