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    Wall Street Journal: Абрамович готов продать «Челси» за 3,6 миллиарда

    Владелец «Челси» Роман Абрамович согласен продать клуб за 3,6 миллиарда евро, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Wall Street Journal.

    В рейтинге KPMG «Челси» оценили в 2,2 миллиарда евро.

    • Ранее сообщалось, что совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хотел купить «Челси».
    • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
    • Он купил клуб за 140 миллионов евро.
    • При нем лондонская команда выиграла 18 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

    Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов: «Давайте подготовимся к продаже»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1267

      Decorhome 2 минуты назад

      Хорошие дивиденды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4863

      84aivengo 6 минут назад

      купи ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2148

      erma 13 минут назад

      Встреча разведчиков в Лондоне: - Здесь продается славянский шкаф? - Таки нет, здесь продается британский Челси!

      0
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      Рейтинг: +1124

      Давид59 18 минут назад

      Рома, что надоела эта игрушка?

      0
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      Рейтинг: +15107

      DOCTOR PENALTY > Давид59 15 минут назад

      Это очень хорошая стиральная машинка, никогда не надоест.

      0
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      Рейтинг: +1124

      Давид59 > DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Глядишь всё отстирал

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      Рейтинг: +1228

      Genz 19 минут назад

      Могу купить. Позвони, Рома, Изе Соломоновичу, чтобы тот привез деньги

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      Рейтинг: +15107

      DOCTOR PENALTY > Genz 17 минут назад

      Я перебью у тебя эту сделку!

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      Рейтинг: +1124

      Давид59 > Genz 15 минут назад

      Не торгуясь? На "Привозе" нас этому не учили!

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