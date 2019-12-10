Wall Street Journal: Абрамович готов продать «Челси» за 3,6 миллиарда

Владелец «Челси» Роман Абрамович согласен продать клуб за 3,6 миллиарда евро, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Wall Street Journal.
В рейтинге KPMG «Челси» оценили в 2,2 миллиарда евро.
- Ранее сообщалось, что совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хотел купить «Челси».
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- Он купил клуб за 140 миллионов евро.
- При нем лондонская команда выиграла 18 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов.
Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов: «Давайте подготовимся к продаже»
Источник: «Спорт-Экспресс»