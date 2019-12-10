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Wall Street Journal: Абрамович готов продать «Челси» за 3,6 миллиарда

10 декабря 2019, 18:26
23

Владелец «Челси» Роман Абрамович согласен продать клуб за 3,6 миллиарда евро, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Wall Street Journal.

В рейтинге KPMG «Челси» оценили в 2,2 миллиарда евро.

  • Ранее сообщалось, что совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хотел купить «Челси».
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • Он купил клуб за 140 миллионов евро.
  • При нем лондонская команда выиграла 18 трофеев, в том числе пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от мистера Абрамовича слов: «Давайте подготовимся к продаже»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (23)
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Давид59
1575992203
Рома, что надоела эта игрушка?
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erma
1575992514
Встреча разведчиков в Лондоне: - Здесь продается славянский шкаф? - Таки нет, здесь продается британский Челси!
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Владислав Vlad
1575995104
Наигрался чукотский мальчик.)
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giluxa1963
1575995160
ну вообщето вместе с долгами Челси Абрамовичу обошелся в 1 000 000 000
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Yev
1575998244
Какая позитивная новость! Столько шуток я давно не читал здесь.
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zritelx
1575998659
Англичане его обидели, он даже гражданство Израиля принял- футбол он любит, пускай возвращается губернатором Чукотки или Якутии , можно и Сахалина , сам и будет финансировать как раньше Чукотку , но самое главное он покупает ФК ЦСКА , не хочет ли он с Газпромом потягаться, вот интересно было бы.
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нейтральныйкакникто
1576002228
Шикарная новость.Мой сосед , у которого развалюха под названием Москвич-412 1982 г, тоже готов его отдать за 30т , даже за 20 , даже за 15 , даже.......
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andrej-lucevich
1576003693
и что он будет покупать потом? Аляску?
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MaxRnD
1576004026
У меня зарплата только в конце месяца ...
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Hektor 84
1576100345
Одним словом еврей
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