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    Канделаки: Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

    Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о фильме «Я не Дзюба», в котором, по задумке создателей, должен сыграть форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    «Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать. Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артем Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.

    Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 млн рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.

    Есть одно «но». Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.

    К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее», – написала Канделаки в своем телеграме.

    • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
    • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
    • По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

    Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3612

      ЮНик 9 минут назад

      Стрёмное какое-то название... Гораздо лучше звучит "Я не Месси, я - МЕССИЯ ДЗЮБА!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9305

      silver29 > ЮНик 6 минут назад

      конечно скажет, если сегодня след на копчике от 45-го размера не оставят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9305

      silver29 15 минут назад

      А что, зюба сменил пол и стал канделаки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      evgevg13 38 минут назад

      горбоносая и дубоголовый: интересно, какие у них могли бы быть дети?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15107

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      История о причудах российского перепихтчинга и свинопсистинга от женщины без жопы и кривоногого игрочишки. Жду отзыва от Васи Уткина. *****

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Граф2019 46 минут назад

      а почему ни команда толстых мальчиков затоптала команду Зенит? и тут прилетел ангел с надписью -газпром! и всех воскресил...

      2
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      Рейтинг: +1115

      латунный 47 минут назад

      игрочишко

      3
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      Рейтинг: +467

      Lilipyt 52 минуты назад

      Лучше бы о сборной СССР сняли, чем это великое покорение 1/8

      2
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      Рейтинг: +22199

      gol_kak_sokol 53 минуты назад

      Ждем фильм: "Я не Канделаки", как мальчик-ангел-герой зюба хочет трахнуть Тину, но, как нам поведал Орлов, насилует сам себя.

      8
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      Рейтинг: +1300

      neim 55 минут назад

      На сколько Дэюба велик ! К его славе даже сама Канделаки присовокупиться хочет !

      1
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      Рейтинг: +1773

      river31 1 час назад

      Тьфу..... Шесть раз! Супер новость.

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