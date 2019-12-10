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  • Канделаки: «Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

Канделаки: «Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

10 декабря 2019, 17:25
33

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о фильме «Я не Дзюба», в котором, по задумке создателей, должен сыграть форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать. Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артем Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.

Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 млн рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.

Есть одно «но». Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.

К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее», – написала Канделаки в своем телеграме.

  • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
  • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
  • По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Канделаки Тина
Комментарии (33)
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Граф2019
1575989465
я бы не дал ни копейки на этот ...амно проект...
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латунный
1575990436
игрочишко
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Граф2019
1575990490
а почему ни команда толстых мальчиков затоптала команду Зенит? и тут прилетел ангел с надписью -газпром! и всех воскресил...
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DOCTOR PENALTY
1575990799
История о причудах российского перепихтчинга и свинопсистинга от женщины без жопы и кривоногого игрочишки. Жду отзыва от Васи Уткина. *****
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evgevg13
1575991017
горбоносая и дубоголовый: интересно, какие у них могли бы быть дети?
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nik55
1575994864
я не Аршавин и теперь я не Дзюба------неужели нет достойных ?
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Владислав Vlad
1575995053
А в это время РПЦ заказала иконописцам написать новые иконы с Дзюбой в главной роли.)))
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TOL47
1575995904
Чья эта родственница, пилит знатно госденьгу, шлюпха епарей тоже не забывает.
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ArReal
1575996935
А где твоя совесть интересно была, когда ты согласилась быть продюсером спортивного канала и угробила его!?Смешно , когда такие люди рассуждают о совести)
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Fancyfall
1575999671
лучше отдайте эти деньги детским домам, толку будет больше
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