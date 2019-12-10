Канделаки: «Дзюба узнал от меня, что получил роль в фильме «Я не Дзюба»

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о фильме «Я не Дзюба», в котором, по задумке создателей, должен сыграть форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать. Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артем Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.

Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 млн рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.

Есть одно «но». Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.

К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее», – написала Канделаки в своем телеграме.

Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».

Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.

По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»