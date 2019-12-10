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  • Хендерсон – об игре с «Зальцбургом»: «Ливерпулю предстоит самый важный матч в сезоне»

Хендерсон – об игре с «Зальцбургом»: «Ливерпулю предстоит самый важный матч в сезоне»

10 декабря 2019, 09:05
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о важности матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Ливерпулю» предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент. Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф.

Необходимо показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

«Зальцбург» очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на «Энфилде». Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне», – заявил капитан «Ливерпуля».

  • Перед заключительным туром ЛЧ «Ливерпуль» – лидер группы Е с 10 очками.
  • Главный преследователь – «Наполи» (9 очков).
  • «Зальцбург» имеет семь очков и может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Матч английского клуба против австрийского состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Зальцбург Хендерсон Джордан
Комментарии (1)
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johnny983
1575959952
Блин, самые интересные матчи играются сегодня, и в одно время. Косяк, а) А завтра-то и смотреть нечего)
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