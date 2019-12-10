Хендерсон – об игре с «Зальцбургом»: «Ливерпулю предстоит самый важный матч в сезоне»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о важности матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Ливерпулю» предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент. Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф.

Необходимо показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

«Зальцбург» очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на «Энфилде». Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне», – заявил капитан «Ливерпуля».