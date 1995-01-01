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    Хендерсон – об игре с «Зальцбургом»: «Ливерпулю предстоит самый важный матч в сезоне»

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о важности матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

    «Ливерпулю» предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент. Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф.

    Необходимо показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

    «Зальцбург» очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на «Энфилде». Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне», – заявил капитан «Ливерпуля».

    • Перед заключительным туром ЛЧ «Ливерпуль» – лидер группы Е с 10 очками.
    • Главный преследователь – «Наполи» (9 очков).
    • «Зальцбург» имеет семь очков и может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Матч английского клуба против австрийского состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +170

      johnny983 1 час назад

      Блин, самые интересные матчи играются сегодня, и в одно время. Косяк, а)
      А завтра-то и смотреть нечего)

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