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  • Гончаренко: «В трех последних выездных матчах VAR сыграл против ЦСКА»

Гончаренко: «В трех последних выездных матчах VAR сыграл против ЦСКА»

10 декабря 2019, 01:58
22

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что использование системы VAR не исключило судейские ошибки против его команды в последних трех гостевых матчах РПЛ с «Зенитом» (1:1), «Сочи» (3:2) и «Краснодаром» (1:1).

«Когда появился VAR, должна быть другая оценка судейства. Оценка может быть субъективной, но возьмем три последние матча на выезде: в Питере – удаление, в Сочи и Краснодаре – пенальти. Эти моменты сыграли против нас. В каждом из этих эпизодов красной и пенальти не было», – сказал Гончаренко.

Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Ubuntu
1575933929
В Питере вообще Вара как будто и не было даже. А в Краснодаре наоборот сплошной ВАР
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Дядя Серёжа
1575940456
Это правила сыграли против коней.
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lsha.fedotov
1575944567
Извините что не в тему, недавно жена подарила средство что кардинально улучшило наш секс. Я не знал что такое бывает, но секс теперь длиться по 2 часа вместо 10 минут, стояк стал каменный, оргазмы длятся дольше и ярче и даже пенис увеличился немного. Жена теперь довольная ходит и я чувствую себя самцом. А узнала она о нем с интервью Дудя, вот оно ------ https://shorturl.ca/mens
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Decorhome
1575957557
Главное что бы было все правильно
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SPbZenit12
1575957717
А как вообще сыграло ЦСКА в последних матчах и в Лиге Европы? Об этом сказать не хочешь? Как теперь исправлять в ЕК в течении 3х лет, то что ты сделал за сезон?
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paracetamol
1575959299
Он хочет, чтобы ВАР всегда был за лошадок. Конченный человечишка!
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Snek
1575961403
А потому что дуракам хоть что давай, проблема в дураках, а не в технологиях.
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Давид59
1575964591
А разве в Питере удалили после оценки ВАРа? Насколько я помню, там была вторая жёлтая
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general.lizyukov
1575968295
Не об этом скулить надо, а то, что VAR для всех криво работает, а не против кого-то одного.
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evgevg13
1575977502
Вот су--кии и тут всё купили...
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