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    Гончаренко: «В трех последних выездных матчах VAR сыграл против ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что использование системы VAR не исключило судейские ошибки против его команды в последних трех гостевых матчах РПЛ с «Зенитом» (1:1), «Сочи» (3:2) и «Краснодаром» (1:1).

    «Когда появился VAR, должна быть другая оценка судейства. Оценка может быть субъективной, но возьмем три последние матча на выезде: в Питере – удаление, в Сочи и Краснодаре – пенальти. Эти моменты сыграли против нас. В каждом из этих эпизодов красной и пенальти не было», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

    Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2215

      Ubuntu 29 минут назад

      В Питере вообще Вара как будто и не было даже. А в Краснодаре наоборот сплошной ВАР

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