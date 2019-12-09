Дзагоев: «Володя живет «Аланией». Непонятно раскачивание лодки и претензии в адрес Габулова»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о ситуации с назначением Владимира Гуриева президентом «Алании» вместо Владимира Габулова.

«Ситуация вокруг «Алании» — одна из главных тем в Осетии. Считаю неправильным оставаться в стороне.

Я не ожидал такого прогресса «Алании» в этом сезоне. Когда приезжал с ЦСКА на матч Кубка, видел, как все устроено в клубе: Володя живет «Аланией», постоянно о ней говорит. Главное, что удалось сделать за полгода — вернуть болельщиков на стадион. Там они видят играющую команду — конечно, это заслуга не только Габулова, но и коллектива, который он собрал.

Казалось, что так быстро прогресса добиться невозможно, но Володя это сделал. Клуб идет на втором месте, борется за выход в ФНЛ. В связи с этим вообще непонятно раскачивание лодки и претензии в его адрес.

Мы с Володей начали обсуждать возрождение «Алании», еще когда играли вместе в сборной. Он уже тогда понимал, что и как нужно делать. Если бы у него были финансовые возможности полностью содержать клуб, все было бы намного проще — без привлечения инвестиций со стороны.

«Алания» для Осетии — как глоток воздуха, как вода. Знаю, что Габулов занимается проектом футбольного интерната, чтобы талантливой молодежи в Осетии было, куда расти. Раньше они слишком рано уезжали из дома — теперь у них может появиться место для развития.

Свою работу нужно делать с душой, иначе результата не будет. Важно дать возможность работать профессионалам, у которых уже все получается. То, что сейчас происходит, точно не идет в плюс команде и республике в принципе», — написал Дзагоев на своем сайте.

Ранее бизнесмен Владимир Гуриев, учредитель «Алании», стал президентом клуба. Он занял место бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова.

По словам Гуриева, решение вызвано тем, что в ходе аудиторской проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Габулов занимал пост президента «Алании» с июля 2019 года.

Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»